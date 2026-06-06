‘Para pagar los torneos’: Jesús Gallardo, convocado al Mundial 2026, vendía tortas para jugar futbol

El ahora seleccionado nacional comenzó su carrera en las fuerzas básicas de Pumas hasta conseguir un lugar en la Primera División. (Foto: Cuartoscuro/ Unsplash)

Esta es una historia que comienza en medio de un bolillo: Jesús Gallardo, uno de los 26 convocados de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, tuvo que abrirse camino desde muy joven para cumplir su sueño de ser futbolista.

A diferencia de otras figuras del futbol mexicano que encontraron en la gastronomía una alternativa de ingresos después de su carrera deportiva, el jugador del Club Toluca recurrió a la venta de tortas cuando era niño para ayudar a costear su formación dentro de las canchas.

Un esfuerzo que fue clave para mantenerse en el deporte. Con el paso de los años, el sacrificio rindió frutos: Gallardo no solo logró consolidarse en la Liga MX, también llegó a representar a México en más de una Copa Mundial de la FIFA.

Alexis Vega y Jesús Gallardo, futbolistas del Toluca. (Foto: Cuartoscuro) (Mexsport)

¿Por qué Jesús Gallardo vendía tortas cuando era niño?

Ángel Gallardo, hermano del exjugador de Pumas, explicó en una entrevista que ellos no crecieron en un hogar con privilegios. Incluso la casa en la que vivían en Tabasco, de donde son originarios, era pequeña.

“Éramos siete en un solo cuarto de 4x4, con un abanico (ventilador) para todos. Añadido a eso, llovía, volvía a salir el sol y se iba la luz. Era horrible”, comentó en una entrevista para el canal de YouTube de Mediotiempo.

Dada la situación económica de su familia, para ‘Chucho’ Gallardo era complicado participar en los torneos de futbol que se organizaban en su comunidad; sin embargo, desde pequeño le enseñaron que todo se podía lograr con trabajo.

“Siempre fue: ‘¿Vas a estudiar o trabajar?’ Que si de albañil, de chofer o a vender ropa, porque no hay de otra”, recordó que les decían. Fue así que, a la par de la escuela, ‘Chucho’ optó por vender tortas.

“Llegaba de la escuela, iba por sus tortas y las vendía para poder pagar sus torneos”, explicó en la conversación Marcela Ochoa. Gracias a ello, Gallardo logró comprar su uniforme, tenis y todo lo necesario para entrenar.

El futbolista no siempre acababa de vender sus tortas, debido a que se distraía jugando futbol. (Foto: Cuartoscuro) (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Aunque no todo era tan disciplinado. Había ocasiones en las que el amor por el futbol dominaba a Jesús Gallardo, quien olvidaba que había llevado las tortas para vender y se perdía en la cancha sin atender a los posibles compradores.

“Jesús iba a vender y acababa con todo, ¿no? A veces le quedaban 20 o 30 tortas. Entonces luego me tocaba vender a mí. Me decían: ‘Oye, es que tu hermano no acabó las tortas porque ahí dejó la hielera y se fue a jugar a la cancha’”, dijo Ángel.

Sus amigos le contaban que, a pesar de que las personas lo llamaban para comprarle, él estaba completamente concentrado en el juego: “Le gritaban: ‘¡Torta, torta!’. Pero no venía; se ponía a jugar futbol”, recordó.

La venta de tortas fue un paso que lo acercó a su meta, ya que poco después logró hacerse un lugar en las fuerzas básicas de uno de los clubes más reconocidos por formar jóvenes futbolistas: Pumas.

Todo esto incluso cuando muchos dudaban de su potencial: “Muchos lo desanimaban. Le decían: ‘De Tabasco no ha salido nadie’. Y la respuesta de él fue así de sencilla: ‘Yo puedo ser el primero’”, recordó su hermano.

¿Cuál es la historia de Jesús Gallardo? Así inició en el futbol profesional

Su oportunidad llegó cuando viajó a la Ciudad de México para jugar futbol. Ahí, Osvaldo ‘Pata Bendita’ Castro observó a Gallardo y encontró en él a un joven con un enorme potencial.

“(Lo elegí) por su calidad, por su fuerza y porque, sin duda, era el mejor de ese grupo de jugadores que habían llegado. Como había ocurrido históricamente en Pumas, se trataba de un futbolista con una gran proyección”, dijo en la conversación con Mediotiempo.

Fue así que en 2013 debutó en las fuerzas básicas de Pumas y solo dos años después llegó a la categoría Sub-20 del club universitario. Como era de esperarse, poco después alcanzó la Primera División.

Jesús Gallardo jugará su tercer Mundial este año, tras participar en el torneo de Rusia y Qatar. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

Para Gallardo, parte de su éxito radica en que es un jugador zurdo, una característica poco común en el futbol mexicano y que, de acuerdo con él, suele llamar la atención de inmediato.

“Me ha ayudado mucho ser zurdo, casi no los hay en el futbol mexicano (...) Los zurdos somos menos, pero siempre se ven más, marcan la diferencia”, comentó en una entrevista con El País.

En 2018 también fue incluido en la lista de convocados de la Selección Mexicana para el Mundial de Rusia bajo las órdenes de Juan Carlos Osorio. Posteriormente, defendió los colores de Monterrey antes de llegar al Toluca.

En 2022 recibió una segunda convocatoria para representar a México en una Copa del Mundo, durante el Mundial de Qatar, donde disputó tres partidos en la fase de grupos.

Ahora volverá a la cancha con el ‘Tri’, después de que Javier ‘El Vasco’ Aguirre lo incluyera en la lista definitiva para disputar el Mundial 2026 en casa.