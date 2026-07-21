Nuevo brote de enfermedad en EU: ¿Qué es la legionelosis que ya provocó 4 muertes en Nueva York?

Cuatro personas han muerto en Nueva York por legionelosis, de un total de 76 casos reportados, sin que hasta el momento se haya identificado el origen del brote, que afecta al Upper East Side de Manhattan y mantiene a siete personas hospitalizadas.

Entre las víctimas figura un veterano condecorado de la Fuerza Aérea, de 88 años, que falleció el pasado viernes tras permanecer dos semanas en cuidados intensivos.

El Departamento de Salud de la ciudad informó además que 53 pacientes ya recibieron el alta médica, mientras que otros 12 no necesitaron hospitalización. Las cuatro muertes se produjeron entre el viernes y el lunes.

La familia del veterano, que no ha sido identificado, tiene previsto presentar una demanda contra el propietario de la torre de refrigeración que habría causado el contagio, aunque las autoridades todavía no han identificado la instalación responsable del brote.

La gestión de la crisis ha generado críticas por parte de la presidenta del Concejo municipal, Julie Menin, quien exigió explicaciones sobre la propagación del brote en Manhattan.

Menin presentó este martes junto a otros concejales un proyecto de ley que obligaría a la ciudad a identificar las torres de refrigeración cuyos propietarios no hayan realizado las inspecciones obligatorias y a proceder a su desinfección como medida preventiva.

La propuesta contempla además la creación de una línea telefónica durante los meses de verano para ofrecer información a los ciudadanos en caso de nuevos brotes.

Un brote similar registrado el año pasado en Harlem causó cinco muertes entre 114 casos, tras lo cual la ciudad aprobó una normativa que entró en vigor en mayo y que obliga a los propietarios de edificios a realizar pruebas de detección de Legionela cada 31 días cuando las torres de refrigeración están en funcionamiento.

“Tras el brote de legionelosis del verano pasado en Harlem, el Ayuntamiento reforzó la ley porque creíamos que los neoyorquinos merecían algo mejor. Pero la Administración no supo acompañar esas reformas con la urgencia y la transparencia que exigía este momento”, dijo Menin afirmó al New York Post.

¿Qué es la enfermedad del legionario y cuáles son sus síntomas?

La enfermedad del legionario, también conocida como legionelosis o neumonía por Legionella, es una infección pulmonar grave causada por la bacteria Legionella.

Aunque esta bacteria vive naturalmente en ambientes de agua dulce, puede convertirse en un riesgo para la salud cuando se multiplica en sistemas de agua artificiales, como jacuzzis, fuentes y sistemas de plomería de edificios grandes.

La infección ocurre principalmente al inhalar pequeñas gotas de agua o rocío contaminado con la bacteria. El rocío puede provenir de regaderas o de unidades de aire acondicionado.

La Legionella se descubrió en 1976 en Filadelfia, tras una convención de Legionarios. (Shutterstock)

Los síntomas suelen aparecer entre dos y 14 días después de la exposición y pueden confundirse con otros tipos de neumonía. Entre los principales síntomas se encuentran:

Tos

Fiebre alta

Escalofríos

Dolor de cabeza

Dolor en el pecho

Dificultad para respirar y fatiga

También pueden presentarse síntomas gastrointestinales, como náuseas, vómitos y diarrea, así como confusión o cambios en el estado mental.

La enfermedad del legionario puede ser grave y evolucionar hasta afectar órganos vitales, provocando insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal y sepsis. Cerca de una de cada 10 personas que contraen esta infección puede morir debido a sus complicaciones. La bacteria Legionella también puede causar la fiebre de Pontiac, una enfermedad más leve parecida a la gripe que no afecta los pulmones.

¿Cómo se diagnostica y cuál es el tratamiento para la enfermedad del legionario?

El diagnóstico de la enfermedad del legionario comienza con la evaluación de los síntomas y puede incluir una radiografía de tórax para identificar signos de neumonía. Debido a que sus manifestaciones pueden ser similares a otras infecciones respiratorias, los médicos recurren a pruebas específicas para detectar la presencia de la bacteria.

Entre los estudios que pueden realizarse se encuentran análisis de orina, muestras de esputo (mucosidad) y pruebas de sangre para identificar la infección o confirmar la exposición a la bacteria. El tratamiento consiste principalmente en el uso de antibióticos para combatir la infección.

Debido a que la enfermedad puede avanzar rápidamente y causar complicaciones graves, es importante iniciar la atención médica de manera oportuna. En algunos casos, los pacientes requieren hospitalización, especialmente cuando presentan síntomas intensos o dificultades respiratorias. Con un tratamiento adecuado, la mayoría de las personas logra recuperarse.

Con información de EFE.