Enfermedad del legionario: ¿Qué es y qué síntomas presenta el brote detectado en Nueva Jersey?

El Departamento de Salud de Nueva Jersey investiga un posible brote de la enfermedad del legionario en los condados de Passaic y Bergen.

Las autoridades sanitarias tienen conocimiento de siete casos confirmados de la enfermedad hasta el 28 de diciembre. Hay un informe adicional de un caso sospechoso bajo investigación. Los casos fueron reportados entre el 9 de noviembre y el 21 de diciembre de 2022.

Por el momento “el riesgo de enfermedad del legionario entre cualquier residente o visitante reciente de los condados de Passaic o Bergen es bajo”, dijo la comisionada de salud de Nueva Jersey, Judith Persichilli en un comunicado en el que también recomienda recibir atención médica de inmediato en caso de presentar algunos de los síntomas que son similares a los de COVID-19.

Al igual que la enfermedad provocada por el coronavirus, la enfermedad del legionario requiere de una prueba de laboratorio para ser diagnosticada.

Esta no es la primera vez que se presenta un brote de este tipo en Nueva Jersey. El departamento de salud estatal recibe aproximadamente entre 250 y 350 informes de dicha enfermedad cada año. Mientras que en todo Estados Unidos, la cantidad de casos notificados a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) ha ido aumentando desde el año 2000.

En el 2018, los departamentos de salud notificaron aproximadamente 10 mil casos de enfermedad del legionario en el país. Sin embargo, esta cantidad podría ser hasta 2.7 veces mayor debido a que existe una probabilidad de que no se diagnostiquen todos los casos.

¿En qué consiste la enfermedad del legionario?

La enfermedad del legionario es un tipo de neumonía o infección pulmonar causada por una bacteria conocida como Legionella. Las personas pueden contraerla al inhalar gotitas de agua que contienen la bacteria o si el agua contaminada ingresa accidentalmente a los pulmones.

La Legionella se multiplica más en grandes edificios con unidades de aire acondicionado que no son manejados de manera eficaz, señalan los CDC, aunque también puede provenir de jacuzzis, rociadores de enfriamiento, fuentes decorativas y sistemas de plomería. Las unidades de aire acondicionado para el hogar no representan un riesgo porque no aerosolizan el agua.

La bacteria fue descubierta en 1976 después de un brote entre personas que asistieron a una convención de la Legión Americana en Filadelfia, de ahí el nombre de enfermedad del legionario.

¿Quiénes son más propensos a adquirir la enfermedad del legionario?

Aunque la mayoría de la gente que han sido expuesta a la bacteria no se enferma, existe una mayor probabilidad de contraer la enfermedad si las personas:

Tienen más de 50 años.

Fuman.

Presentan enfermedad pulmonar crónica.

Presentan un sistema inmunológico débil.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, la enfermedad del legionario puede poner la vida en peligro. Sin embargo, la mayoría de las personas afectadas se recupera después de haber recibido tratamiento con antibióticos.

¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad del legionario?

Según el Departamento de Salud de Nueva Jersey, los síntomas de la enfermedad del legionario tardan hasta dos semanas en desarrollarse y son los siguientes:

Fiebre

Escalofríos

Tos

Dificultad para respirar

Dolor de pecho

Dolores musculares

Dolor de cabeza

A diferencia de otras enfermedades respiratorias, la mayoría de los casos se presentan en verano y principios de otoño aunque pueden presentarse en cualquier época del año, señalan los CDC.