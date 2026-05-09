Con tu foto y nombre: ¿Cómo crear tu propia estampa personalizada del Mundial 2026 paso a paso?

Los usuarios pueden personalizar el nombre y el país que aparecerán en su sticker digital del Mundial 2026. [Fotografía. Coca-Cola, Panini]

¿También quieres tu sticker como los de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Lamine Yamal y otros futbolistas que aparecen en el álbum del Mundial 2026? Coca-Cola y Panini lanzaron una dinámica para que los aficionados puedan crear una estampa digital personalizada con el estilo oficial de la colección.

La promoción para crear tu sticker personal del Mundial 2026 se encuentra disponible mediante el portal oficial de Coca-Cola y forma parte de las actividades especiales rumbo al torneo que se disputará en México, EU y Canadá.

Además de crear una estampa personalizada estilo Panini, los usuarios también pueden desbloquear sobres virtuales y contenido especial para completar el álbum digital del Mundial 2026.

¿Dónde se crea la estampa personalizada del Mundial 2026?

Para participar en la dinámica gratuita para crear tu estampa personalizada del Mundial 2026, deberás ingresar a la página oficial de Coca-Cola desde tu celular y seguir una serie de pasos:

Entrar a la página de Coca-Cola y registrarte.

Elegir la selección o país.

Tomarte una foto.

Ajustar el rostro dentro del marco.

Confirmar los datos.

Descargar o compartir la estampa digital.

El sistema utiliza una plantilla tipo Panini donde aparece el nombre del usuario, la abreviatura del país y el diseño relacionado con el Mundial 2026.

Estampa personalizada Estampa personalizada de Panini se realiza a través del portal de Coca-Cola. [Fotografía. Coca-Cola]

¿Cuáles son las recomendaciones para crear tu estampa personalizada del Mundial 2026?

Antes de tomarte la foto para la tarjeta personalizada, Coca-Cola muestra en la parte inferior una guía para que la imagen pueda aprobarse correctamente y así elaborar el sticker digital. Entre las recomendaciones se encuentran:

Utilizar un fondo liso.

Mantener el rostro centrado.

Evitar movimientos bruscos.

No usar gorras ni lentes oscuros.

No utilizar accesorios que cubran el rostro.

La imagen solo debe incluir a una persona.

La dinámica únicamente está disponible para mayores de 18 años.

Las imágenes pueden eliminarse en un plazo de 10 minutos si el usuario no inicia sesión o no registra una cuenta dentro de la plataforma.

¿Cómo descargar el álbum digital del Mundial 2026?

Coca-Cola y Panini también colaboraron para la creación del álbum digital oficial del Mundial 2026 que se encuentra disponible mediante la aplicación FIFA Panini Collection para dispositivos Android y iPhone.

Para comenzar la colección, es necesario crear una cuenta con correo electrónico y confirmar el registro. Dentro de la aplicación, los aficionados pueden abrir sobres digitales, revisar sus estampas, completar el álbum e intercambiar cromos con usuarios de otras partes del mundo.

La aplicación también incluye apartados de retos, recompensas y canje de códigos relacionados con la promoción de Coca-Cola.

Álbum digital Álbum digital está disponible para dispositivos Android e iPhone [Fotografía. Aplicación FIFA Panini Collection]

Panini entrega 2 sobres gratis diarios dentro de la aplicación y cada paquete contiene 5 estampas digitales relacionadas con selecciones, jugadores y contenido especial del torneo.

Los usuarios también pueden conseguir más sobres mediante promociones especiales de Coca-Cola, retos dentro de la aplicación y estampas promocionales incluidas en algunos productos participantes.

El sistema digital también permite realizar intercambios internacionales y canjes rápidos para conseguir las estampas faltantes dentro de la colección.

Con esta dinámica, los aficionados no solo pueden aparecer con su propia estampa del Mundial 2026, sino que también tienen la oportunidad de desbloquear sobres, intercambiar cromos y comenzar su colección digital antes del arranque de la Copa del Mundo en México, EU y Canadá.