Gran Premio de Indianápolis 2026 EN VIVO: ¿Dónde ver a Pato O’Ward en la carrera de la Indycar HOY?

El Gran Premio de Indianápolis funciona como la antesala directa de las 500 Millas. (Foto: Shutterstock)

La IndyCar Series 2026 entra oficialmente en el “Month of May” con el Gran Premio de Sonsio en Indianápolis, la carrera que marca el inicio de las actividades rumbo a las históricas 500 Millas. En este arranque del mes más importante para la categoría, las miradas estarán sobre Pato O’Ward, quien busca mantenerse en la pelea por el campeonato.

El piloto mexicano llega a Indianápolis ubicado en la cuarta posición con 136 puntos, luego de un sólido inicio de campaña. Esa regularidad mantiene al regiomontano Patricio O’Ward cerca de los líderes y convierte esta fecha en una oportunidad importante para recortar distancia.

Además, el trazado mixto de Indianápolis suele representar un reto especial para el piloto de Arrow McLaren. Aunque en algunas temporadas sufrió para encontrar ritmo, en los últimos años demostró que puede competir al frente. En 2025, terminó en la segunda posición.

Patricio "Pato" O'Ward, piloto mexicano corre con la escudería Arrow McLaren de la IndyCar Series este sábado. (Foto: Cuartoscuro) (Daniel Augusto)

Sin embargo, el fin de semana arrancó con cambios inesperados: a clasificación que estaba programada para la tarde del viernes tuvo que aplazarse debido a las fuertes lluvias registradas sobre el Indianapolis Motor Speedway, situación que obligó a IndyCar a modificar el cronograma previo a la carrera.

Gran Premio de Sonsio 2026: ¿A qué hora es la clasificación de Pato O’Ward en Indianápolis?

La sesión clasificatoria del Sonsio Grand Prix originalmente estaba prevista para disputarse este viernes por la tarde, pero las condiciones climáticas impidieron el desarrollo normal de la actividad en el circuito.

Por este motivo la categoría decidió mover la clasificación para la mañana del sábado, horas antes de que se dispute la carrera correspondiente a la sexta fecha de la temporada 2026 de IndyCar.

Clasificación del Grupo 1: 8:30 horas (tiempo del centro de México)

8:30 horas (tiempo del centro de México) Clasificación del Grupo 2: 9:30 horas (tiempo del centro de México)

Pato O’Ward quedó ubicado en el Grupo 1 junto a pilotos como Kyle Kirkwood, Scott Dixon, Scott McLaughlin, Josef Newgarden y Alexander Rossi, en una de las sesiones más competitivas del fin de semana.

Pato O’Ward en el Gran Premio de Indianápolis: ¿Cuándo y a qué hora es la carrera?

La carrera principal del Gran Premio de Indianápolis se disputa este sábado y Pato O’Ward intentará sumar puntos importantes para mantenerse en la pelea por el campeonato, así como cambiar la tendencia irregular que ha tenido en la competencia.

Fecha: Sábado 9 de mayo de 2026

Sábado 9 de mayo de 2026 Hora: 14:30 horas (tiempo del centro de México)

14:30 horas (tiempo del centro de México) Sede: Indianapolis Motor Speedway

¿Dónde ver a Pato O’Ward EN VIVO? Transmisión del GP de Indianápolis 2026

El Sonsio Grand Prix podrá seguirse completamente en streaming, tanto para la clasificación como para la carrera donde Pato O’Ward buscará acercarse a los líderes del campeonato.

La actividad del fin de semana marca el comienzo de una etapa clave para la IndyCar, especialmente para el piloto mexicano, quien ha sido uno de los competidores más consistentes en este inicio de temporada.

Transmisión de la carrera: Disney+

Disney+ Prácticas y clasificación: IndyCar Live

La competencia se corre en el Indianapolis Road Course, un trazado de 3.925 kilómetros y 14 curvas. El circuito incorpora sectores de las curvas 1 y 2, además de la recta principal donde semanas después se disputarán las 500 Millas de Indianápolis.

Pato O'Ward corre a las 2:30 de la tarde en el Gran Premio de Indianápolis. (Foto: Shutterstock)

Es así que el Gran Premio de Indianápolis funciona como la antesala directa de las 500 Millas, la prueba más importante del automovilismo estadounidense.