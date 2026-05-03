Mundial de pilotos de F1 tras el GP de Miami 2026: ‘Estoy manejando en un gran nivel’, celebra ‘Checo’

'Checo' Pérez no ha logrado puntuar; fue P16 en el GP de Miami. (Fotos: EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH).

La cuarta fecha de la temporada dejó un nuevo golpe de autoridad en el Mundial de pilotos F1 2026. Andrea Kimi Antonelli volvió a ganar, esta vez en el Gran Premio de Miami, en una carrera marcada por la amenaza de lluvia que nunca se concretó, múltiples incidentes en el arranque y cambios estratégicos derivados del nuevo reglamento técnico.

El italiano de Mercedes se impuso tras 57 vueltas en el trazado que rodea el Hard Rock Stadium, superando a los McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri, quienes completaron el podio.

El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez finalizó en la posición 16 sin opciones de puntos. Tras la carrera, el piloto de Cadillac fue claro: “Esperaba más, sinceramente, este fin de semana, pero creo que vamos en la dirección correcta y lo importante será seguir ahí”.

Sobre su rendimiento, el tapatío añadió: “Estoy contento y satisfecho con mi actuación. Creo que estoy manejando en un gran nivel”.

Pérez también identificó el principal problema de su escudería: “Tenemos que trabajar mucho” en la degradación. El mexicano destacó además su duelo con Fernando Alonso: “Siempre es bueno, porque es agresivo pero muy limpio”.

Kimi Antonelli gana el Gran Premio de Miami para su tercera victoria seguida en F1. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Mundial de pilotos de F1 tras el GP de Miami 2026

Andrea Kimi Antonelli reforzó su liderato del campeonato y llegará al siguiente compromiso con 100 puntos y una ventaja de 20 unidades sobre George Russell, su compañero en Mercedes. El dominio del equipo alemán se mantiene en el arranque de temporada, con cuatro victorias consecutivas entre sus dos pilotos.

El tetracampeón Max Verstappen (Red Bull) finalizó quinto en el GP de Miami 2026, que tuvo sprint; y Franco Colapinto terminó octavo, resultados que se reflejan en la clasificación general. El neerlandés ocupa la séptima posición con 26 puntos, mientras que el argentino aparece en el lugar 11 con 5 unidades.

Así marcha la clasificación del Mundial de pilotos Fórmula 1 2026:

¿Cómo va el mundial de constructores de F1?

En el Mundial de constructores F1 2026, Mercedes se consolida como el equipo dominante tras cuatro fechas. La escudería alemana suma 180 puntos, con una ventaja de 68 puntos sobre Ferrari, su perseguidor inmediato.

Todos los resultados del Gran Premio de Miami 2026

La carrera comenzó con condiciones inciertas por la amenaza de tormenta, lo que obligó a adelantar el horario tres horas. En la salida, Max Verstappen trompeó tras un contacto con Charles Leclerc, mientras que el piloto de Ferrari tomó momentáneamente el liderato.

'Checo' Pérez fue P16 en el GP de Miami. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Antonelli recuperó la punta en las primeras vueltas y, tras un ciclo de paradas en pits y cambios de posición entre los líderes, consolidó su victoria. Norris terminó segundo a 3.264 segundos, mientras que Piastri completó el podio tras superar a Leclerc en el cierre.

El desarrollo incluyó incidentes relevantes: Isack Hadjar abandonó tras chocar contra el muro y Pierre Gasly sufrió un accidente con vuelco de campana incluido, sin consecuencias físicas graves. La aparición del safety car marcó el primer tramo de la prueba.

En la parte media, Franco Colapinto destacó con un octavo lugar, mientras que Carlos Sainz fue noveno. Alex Albon cerró la zona de puntos. Checo Pérez no logró avanzar más allá del puesto 16.

Resultados completos del GP de Miami 2026:

Antonelli consiguió su tercera victoria de la temporada en el GP d Miami. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

¿Cuándo es el GP de Canadá 2026?

La siguiente cita del calendario será el Gran Premio de Canadá 2026, programado para el 24 de mayo en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

Horario (tiempo del centro de México):

FP1 – 22 de mayo, 10:30

Qualy Sprint – 22 de mayo, 14:30

Carrera Sprint – 23 de mayo, 10:00

Clasificación – 23 de mayo, 14:00

Carrera – 24 de mayo, 14:00

Con información de EFE y AP