‘Hay una ofensiva contra nuestro movimiento’: Ariadna Montiel toma protesta como dirigente de Morena

Ariadna Montiel, exsecretaria de Bienestar en las últimas dos administraciones federales, rindió protesta como nueva presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

Asimismo, Óscar del Cueto García, quien era titular de la Unidad de Vinculación Interinstitucional en Bienestar con Ariadna Montiel, tomó protesta como secretario de Finanzas de Morena.

Este domingo se llevó a cabo el Consejo Extraordinario de Morena, donde el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, les tomó protesta a los dos nuevos dirigentes del partido gobernante.

¿Qué dijo Ariadna Montiel al asumir la dirigencia de Morena?

Durante su primer discurso, Ariadna Montiel aseguró que existe una ofensiva permanente contra el movimiento y aseguró que ni oposotires ni gobiernos extranjeros lograrán que se rompa la unidad con el pueblo.

“Hoy hay una ofensiva permanente contra nuestro movimiento, desde este Congreso hago un llamado al pueblo de México, para mantenernos firmes y unidos en torno a este proyecto de nación.

“Somos leales a nuestros principios de no mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo de México. Nacimos en la resistencia y en la resistencia seguimos”, dijo.

Se despide Luisa María Alcalde de Morena

Luisa María Alcalde, quien se incorporará como titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, destacó que el partido Morena pasó de 2.5 a 12.5 millones de militantes en un año y medio.

En el VIII Congreso Nacional Extraordinario, la ahora exdirigente destacó que Morena es hoy el segundo partido más grande del mundo, y el número uno en la participación de mujeres.

Comentó que como muchos saben, ha tenido el honor y el privilegio de ser invitada a trabajar por la presidenta Claudia Sheinbaum, “motivo por el cual hoy cambio de trinchera pero nunca de causas, me voy feliz, orgullosa y satisfecha de lo logrado, pero sobre todo agradecida con la militancia, con quienes dan vida y rostro a Morena”.

Luisa María Alcalde resaltó la hazaña organizativa de Morena, planteada por Andrés Manuel López Obrador, en ese entonces dirigente, después del fraude electoral: tener un comité en absolutamente en todas las secciones electorales del país.

Pues así, hoy tenemos 71,500 comités de mujeres y hombres libres y conscientes, listas y listos para defender la transformación. Se han entregado más de 6 millones de credenciales para fortalecer nuestra identidad", destacó Alcalde.

Con información de Quadratin