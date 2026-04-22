Invitan a Luisa María Alcalde a ser consejera jurídica: ¿Qué funcionaria le renunció a Sheinbaum?

La alianza Morena, PT y Partido Verde tiene programado iniciar su proceso de selección de candidatos para las elecciones 2027.

El ‘ultimátum’ de Claudia Sheinbaum a su gabinete ya provocó cambios: La presidenta reveló que la funcionaria encargada de revisar los decretos y supervisar los juicios del Gobierno de México presentó su renuncia.

“Esthela Damián, consejera jurídica de la Presidencia, me dijo que quería irse a trabajar a Guerrero”, anunció en su ‘mañanera’ de este 22 de abril.

Para sustituirla, Claudia Sheinbaum invitó a Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, al destacar su perfil como abogada y que ya formó parte de un Gabinete, pues fue la secretaria del Trabajo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Sobre los rumores de que Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, será la nueva presidenta de Morena, Sheinbaum aseguró que no tiene información, pero remarcó que eso es un asunto del partido.

¿Por qué renunció Esthela Damián a la Consejería Jurídica?

Sheinbaum detalló que Esthela Damián quiere participar en el proceso de selección del candidato de la 4T para la gubernatura de Guerrero en las elecciones intermedias de 2027.

“Aclaró: Yo no tengo candidatos ni candidatas. Yo defiendo un proyecto de nación, pero aquella persona que quiera irse de candidata o candidato o participar en encuestas, no es que la esté mandando la presidenta de la República, porque todos tienen derecho a participar en igualdad de circunstancias", apuntó.

La presidenta de México destacó que Esthela Damián hizo un “trabajo muy bueno” al frente de la Consejería Jurídica. Su renuncia será efectiva a partir del próximo jueves 30 de abril.

¿Luisa María Alcalde sí aceptó invitación de Sheinbaum?

La presidenta Sheinbaum dijo que la dirigente nacional de Morena le pidió “un tiempo” para pensar en su integración al Gabinete.

Previamente, Luisa María Alcalde aseguró que la única razón por la que saldría de la dirigencia nacional de Morena era si Claudia Sheinbaum pedía su ayuda en el Gobierno.

“Seguiré al frente de Morenay la única razón por la que dejaría esta responsabilidad, como lo haría cualquiera de nuestro movimiento, sería por un llamado de la presidenta para ayudarla a seguir fortaleciendo la transformación”, dijo en un video publicado el 14 de abril.

Tras ‘roces’ con el Partido Verde y el PT, Luisa María Alcalde pidió ayuda a Citlalli Hernández quien dejó su puesto como secretaria de las Mujeres para asumir el cargo de presidenta del Comité Nacional de Elecciones.

“El perfil conciliador, la formación política ideológica de Citlalli y sus firmes convicciones, la experiencia que tiene no solamente territorial sino también en la construcción de las alianzas, yo creo que es un gran punto de partida”, dijo Geovanna Bañuelos, senadora del PT.

Luisa María Alcalde fue electa como nueva dirigente nacional de Morena en septiembre de 2024, y tomó el relevo de Mario Delgado, el actual secretario de Educación de Claudia Sheinbaum.