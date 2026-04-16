Sheinbaum da ultimátum: Pide renuncia de funcionarios que aspiren a candidaturas rumbo a 2027

La presidenta Sheinbaum recordó a los funcionarios de Gobierno que deben reunciar si quieren ser candidatos.

La presidenta Claudia Sheinbaum dio un ultimátum a quienes trabajan en el gobierno y tienen la intención de participar por algún cargo público rumbo a las elecciones de 2027.

“No se puede ser público y candidato al mismo tiempo, o precandidato”, puntualizó la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este jueves.

La mandataria recordó que las encuestas de Morena iniciarán en junio por lo que los trabajadores de gobierno deberán renunciar a su cargo.

“Viene en junio el inicio del proceso de encuestas en Morena, ya hay gente que está tomando decisiones. Hasta ahora nadie me ha dicho que tiene deseos de acceder a una candidatura, pero si es así, tienen que dejar necesariamente el gobierno”, enfatizó la mandataria.

¿Qué sabemos de los cambios de funcionarios de gobierno rumbo a elecciones 2027?

En la misma conferencia, la presidenta Sheinbaum anunció que Citlalli Hernández le presentó su renuncia como titular de la Secretaría de las Mujeres para ayudar en las alianzas de Morena.

“Ayer cuando me vino a ver, me dijeron ‘la quiere ver Citlalli’. Me dijo ‘quiero presentarle mi renuncia’, casi me voy de espaldas. Citlalli es excepcional, tengo la mejor opinión de ella, es una joven brillante y trabajadora”, comentó.

Fue Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, quien pidió la ayuda de Citlalli Hernández debido a que fue ella quien colaboró en la construcción de alianzas en las elecciones 2024.

“Luisa María le pidió que si podía ayudarla en ese tema, entonces creo le van a dar un nombramiento especial para que realice estas tareas”, apuntó la presidenta.

Andrea Chávez pide licencia para buscar gubernatura de Chihuahua

Sheinbaum también fue cuestionada sobre la solicitud de licencia de la senadora de Morena, Andrea Chávez, quien quiere ser candidata para la gubernatura de Chihuahua.

La mandataria recordó que Morena tiene reglas definidas para la selección de candidatos, pero no abundó más sobre el tema.

“Hay reglas en Morena, las conoce todo el mundo. Entonces ya las encuestas dirán”, agregó la presidenta.

Andrea Chávez está embarazada por lo que no precisó si su licencia en el Senado también forma parte del periodo de maternidad o solo para preparar su candidatura.

“Hoy dejo el Senado para atender personalmente la tarea de acabar con 100 años de PRIAN en Chihuahua. No me voy, regreso. Los que se van son ellos. Aquellos que hicieron de la corrupción, la venganza y las nóminas secretas, su forma de vida. ¡Llegará la Primavera Chihuahuense!”, publicó la legisladora morenista en redes sociales.