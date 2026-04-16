Sheinbaum ‘defiende’ a Mariela Gutiérrez por sacrificio de 10 mil perros en Tecámac: ‘No violó la ley’

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó a Mariela Gutiérrez, senadora por Morena, por haber dado la instrucción para sacrificar a 10 mil perros durante sus gestiones en Tecámac.

Afirmó que Gutiérrez no violó la ley porque los sacrificios que ordenó a los lomitos están justificados bajo una norma, según declaró ante los medios de comunicación en el Senado; sin embargo, consideró que se debe de modificar la norma.

“Es mejor siempre buscar la protección animal y buscar las mejores prácticas para ello. No violó la ley porque estaba en una norma, en todo caso, hay que cambiar la norma y hay que generar las condiciones para que puedan tener una vida saludable los seres sintientes”, comentó en la mañanera de este 16 de abril.

¿Por qué Mariela Gutiérrez dio la instrucción de sacrificar a 10 mil lomitos en Tecámac?

La exalcaldesa de Tecámac explicó que desde el inicio de su gestión se dio la instrucción para sacrificar a los seres sintientes conforme a los protocolos y norma mexicana vigente, conocida como Nom-33.

Afirmó que se tomó esta medida debido al problema de abandono animal, sobrepoblación y que algunos de los lomitos estaban desahuciados o “viejitos”.

“Los perritos que fueron (sacrificados) fue conforme a las normas oficiales mexicanas que establecen y porque ya habían sido violentadas diversas personas, habían mordido, habían violentado a la gente”, dijo a la prensa el 15 de abril en el Senado.

Afirmó que entre 2019 y 2024, también realizaron campañas de adopción, y atendió a más de 60 u 80 mil animales en situación de calles.

Rechazó los señalamientos por presunto maltrato animal. Acusó que la información fue tergiversada y sacada de contexto, pues “mi compromiso ha sido y seguirá siendo el respeto de la protección y el bienestar de todos los seres vivos o sintientes”.

Piden desaforar a Mariela Gutiérrez por ordenar sacrificio a lomitos

Zyanya Polastri, ambientalista, solicitó a la Mesa Directiva del Senado separar del cargo a Mariela Gutiérrez luego que aceptó instruir el sacrificio de 10 mil perros cuando fue alcaldesa de Tecámac.

“Alguien que pueda ordenar y justificar la muerte de miles de animales no debería de estar decidiendo el rumbo del país, debería, por el contrario, estar rindiendo cuentas ante la sociedad y las autoridades correspondientes”, dijo la activista que acudió a la Oficialía de Partes para dejar el escrito.

Supuestamente, extrabajadores de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del Estado de México señalan a Gutiérrez de ordenar la muerte de un lomito cada tres horas “sin ningún estudio previo o diagnóstico”.