Hay que ver el fracking ‘con ojos de soberanía’, pide Claudia Sheinbaum

Más de 80 organizaciones, entre ellas la Alianza Mexicana Contra el Fracking, han advertido que explorar una versión “sustentable” de fracking “puede sonar prometedor en el discurso, pero en los hechos no existe”. [Fotografía. Cuartoscuro]

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que, si bien “no está la decisión tomada”, es necesario ver la técnica de fracturación hidráulica, conocida como fracking, “con ojos de soberanía” y reducción al máximo de los impactos ambientales.

Acompañada por los rectores de la UNAM, Leonardo Lomelí, y de la UAM, Gustavo Pacheco, así como el director del IPN, Arturo Reyes, la mandataria presentó, en la conferencia matutina, al grupo multidisciplinario conformado por 17 especialistas, quienes en dos meses le presentarán un análisis con las conclusiones de la viabilidad de nuevas tecnologías para la explotación de gas no convencional con bajo impacto ambiental y dónde sería viable explotarlo.

Más de 80 organizaciones, entre ellas la Alianza Mexicana Contra el Fracking, han advertido que explorar una versión “sustentable” de fracking “puede sonar prometedor en el discurso, pero en los hechos no existe”.

Ante ello, Sheinbaum, quien antes fue una férrea opositora al fracking, justificó que su gobierno ha observado que “hay una innovación enorme en este tema, que permite que ya no se usen químicos tan contaminantes, que se usen químicos biodegradables, y también el reciclamiento de agua”.

“A todos aquellos movimientos legítimos que están contra el fracking, en primer lugar les decimos: estamos involucrando a los mejores científicos de México en distintos temas para que nos digan si en efecto hay nuevas tecnologías de explotación de gas no convencional y dónde sería viable explotarlo”, anotó.

El doctor en Geociencias de la Universidad Autónoma de Coahuila, Luis Fernando Camacho Ortegón, aseguró que el fracking, con la tecnología actual, alcanzó un nivel de seguridad “muy estable”.

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, destacó que lo que van a hacer los investigadores es tomar en cuenta todos los costos, las tecnologías existentes y los beneficios que puede haber para las poblaciones, y comunicarlo a la sociedad mexicana: “Lo haremos con la mayor responsabilidad”.

El rector de la UAM, Gustavo Pacheco, coincidió en que la dependencia del gas natural importado, particularmente del sur de Estados Unidos, representa una vulnerabilidad que México debe de superar.

Entre los especialistas, se encuentran: