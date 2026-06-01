Escuchar, creer y acompañar, claves en la prevención del abuso sexual infantil: Early Institute

Cuidar a las niñas, niños y adolescentes del abuso sexual nunca será tarde ni exagerado, afirmó Annayancy Varas García, directora general de Early Institute, e hizo un llamado a la responsabilidad colectiva porque “todos tenemos que hacer algo, y lo más importante es escuchar, creer y acompañar a las víctimas”.

Durante la presentación de la herramienta VigIA, una plataforma de inteligencia artificial desarrollada por la organización “Infancia Libre de Abuso Sexual”, ILAS, para detectar señales de intento de abusos sexuales, la directora del think tank especializado en primer infancia y en la prevención de la violencia sexual infantil en México afirmó que uno de los mensajes más importantes frente a este flagelo es que es totalmente prevenible.

En su exposición en el panel “Mujeres: maternidad, causas sociales y peligro de las infancias”, Varas dijo que prevenir es construir una cultura de cuidado. “Es dejar de pensar que estos temas se resuelven solo dentro de una casa, cuando en realidad requieren comunidad, información, instituciones, tecnología, adultos presentes y redes que sepan actuar”, agregó.

Al evento al que acudieron representantes de diversas organizaciones enfocadas en la violencia sexual de niñas, niños y adolescentes, así como de voceros pertenecientes a diversos círculos y de Influencers en plataformas digitales, Annayancy Varas habló del trabajo que por casi dos décadas ha llevado a cabo Early Institute en la prevención de la violencia y el abuso sexual infantil, a través de la generación de conocimiento basado en evidencia y el desarrollo de capacidades en actores clave en este tema tan importante, como lo son madres y padres de familia, docentes y profesionistas de las áreas de salud y salud emocional.

El trabajo social y comunitario que desarrolla el think tank está enfocado a la construcción de políticas de corresponsabilidad entre los actores sociales determinantes, como son los padres de familia, tutores y organizaciones de la sociedad civil, entre otros, dijo.

Ante cientos de asistentes al evento de ILAS, Annayancy Varas afirmó que todos tenemos que hacer y ejercer nuestro liderazgo desde nuestra trinchera. Principalmente, agregó, para prevenir, porque sí es posible prevenir.

“Cuidar nunca va a ser exagerado; a quienes nos dedicamos un poco a la prevención de este dramático problema tan doloroso, sabemos que no es propio de un sector, está en todos lados”, indicó.

Varas García explicó que para proteger a menores de edad del abuso sexual infantil, lo importante es que haya herramientas, como VigIA, para actuar antes de que el daño sea irreparable. De ahí la necesidad, dijo, de crear comunidades más preparadas, más informadas y más sensibles.

En la presentación de la herramienta VigIA, en el Museo Memoria y Tolerancia, estuvieron también Dafna Viniegra, cofundadora, presidenta y vocera de ILAS A.C., y Ángela Orozco, presidenta de Fundación Comparte e ILAS A.C., y Saskia Niño de Rivera, la actriz Zuri Vega, entre otros.