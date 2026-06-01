‘Reinventaremos la PC’: Nvidia lanza ‘superchip’ para ordenadores de Windows que ‘retan’ a Intel y AMD

El director ejecutivo del gigante tecnológico estadounidense Nvidia, Jensen Huang, presentó este lunes RTX Spark, un nuevo “superchip” para ordenadores personales (PC) de Windows con el que la compañía busca desafiar el histórico dominio de Intel y AMD en este segmento.

El empresario de origen taiwanés hizo este anuncio durante su discurso de apertura de la conferencia GTC de Nvidia, un evento que se celebra estos días en Taipéi y que coincide con la feria Computex, uno de los foros tecnológicos más importantes del mundo.

“Microsoft y Nvidia van a reinventar el PC. Este va a ser el nuevo PC”, afirmó Huang antes de mostrar al público dos ordenadores portátiles equipados con RTX Spark, en cuyas pantallas se proyectaban imágenes de los videojuegos Forza Horizon 6 y 007 First Light.

Estos nuevos chips, diseñados en colaboración con la compañía taiwanesa MediaTek -cuyas acciones cerraron este lunes con una subida del 5.68 por ciento-, contarán con una unidad central de procesamiento (CPU) de 20 núcleos y un procesador gráfico de la generación Blackwell con 6 mil 144 núcleos.

“Este es el chip más increíble que el mundo haya construido jamás”, subrayó Huang para agregar que este nuevo chip podrá trabajar con “cada una de las aplicaciones que Windows haya ejecutado jamás”.

“Hemos optimizado todo para que este ordenador pueda, literalmente, ejecutar todo lo que el mundo ha creado hasta ahora… más (la IA) agente”, destacó el directivo.

En un comunicado difundido durante el discurso, Nvidia señaló que los ordenadores portátiles y de sobremesa con el chips RTX Spark estarán disponibles el próximo otoño de la mano de fabricantes como ASUS, Dell, HP, Lenovo, Microsoft Surface y MSI, a los que seguirán modelos de Acer y Gigabyte.

‘No tiene sentido’ decir que la IA destruye empleos: Nvidia

El director ejecutivo del gigante estadounidense de chips Nvidia, Jensen Huang, aseguró este lunes que “no tiene ningún sentido” decir que la inteligencia artificial (IA) esté destruyendo empleo, ya que el sector está contratando a cada vez más ingenieros de software.

Durante su discurso de apertura de la conferencia de desarrolladores GTC de Nvidia en Taipéi, Huang explicó que 30 millones de desarrolladores de software representan, actualmente, alrededor de “3 billones de dólares” en salarios, y que su productividad es tres veces superior, alcanzando los 9 billones de dólares.

“Este es el potencial, esta es la promesa de la IA. El número de ingenieros, en realidad, está aumentando. La gente habla de que la IA reduce empleos y eso no tiene ningún sentido, está provocando que se contrate a más ingenieros de software”, manifestó el directivo de origen taiwanés al principio de su intervención.

“La razón para eso es muy simple: si puedes contratar a un ingeniero de software, puedes generar 9 billones de dólares en trabajo productivo, ¿por qué no ibas a contratar a más ingenieros?”, agregó.