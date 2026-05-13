¿Por qué Jensen Huang, CEO de Nvidia, acompaña a Trump en su viaje a China?

El cofundador de Nvidia, Jensen Huang, se unió al presidente estadounidense, Donald Trump, en su visita a China como una incorporación de última hora, lo que puso a la IA y la tecnología en el centro de atención antes de una cumbre crucial en Beijing.

Huang se encuentra entre varios líderes empresariales estadounidenses, como Tim Cook de Apple y Elon Musk de Tesla, en el primer viaje al extranjero de Trump desde que el presidente inició la guerra en Medio Oriente: una visita de 36 horas con Xi Jinping que se espera abarque la guerra, los aranceles y la isla autónoma de Taiwán. Hasta el martes, la lista de asistentes no incluía a Huang, cuya empresa fabrica los chips que impulsan el auge de la IA y ha estado presionando para obtener mayor libertad de acción en un mercado que él mismo ha identificado como una oportunidad de 50 mil millones de dólares.

El director ejecutivo de Nvidia fue visto en la pista de aterrizaje abordando el avión presidencial, y Trump confirmó posteriormente su asistencia en una publicación en redes sociales, afirmando que era un honor contar con Huang y otros líderes empresariales como parte de la delegación estadounidense. A Trump también lo acompañan Kelly Ortberg, de Boeing, y David Solomon, de Goldman Sachs Group, entre otros.

“Le pediré al presidente Xi, un líder de extraordinaria distinción, que ‘abra’ China para que estas personas brillantes puedan desplegar su talento y ayudar a llevar a la República Popular a un nivel aún más alto”, dijo Trump en la publicación. “De hecho, prometo que, cuando estemos juntos, lo cual sucederá en cuestión de horas, esa será mi primera petición”.

No está claro si Trump planteará a Xi alguna preocupación relacionada específicamente con Nvidia, cuyas acciones subieron 2.2 por ciento en las operaciones previas a la apertura del mercado en Nueva York este miércoles.

El punto clave sería obtener la aprobación de Beijing para que los clientes chinos puedan comprar los avanzados chips de IA H200 de Nvidia. Estos productos, que se utilizan para entrenar y ejecutar modelos como ChatGPT de OpenAI, siempre han requerido el permiso de Washington para su exportación a China debido a la preocupación estadounidense de que la tecnología pudiera fortalecer el ejército del país asiático.

Las acciones de MiniMax Group y Knowledge Atlas Technology Joint Stock Co., conocida como Zhipu, se dispararon en Hong Kong, ya que los inversores apostaron a que los desarrolladores chinos de IA obtendrían acceso a aceleradores Nvidia más potentes.

“Zhipu y Minimax parecen estar entusiasmados con la noticia de que Jensen Huang acompañará a Trump en su viaje a China, algo que puede aumentar las probabilidades de que los estudiantes de derecho con maestría en derecho (LLM) locales tengan acceso a mejores chips Nvidia”, dijo Jian Shi Cortesi, gestor de fondos de Gam Investment Management en Zúrich.

El camino hacia las ventas de H200 ha sido largo y complejo, una posibilidad que surgió tras el bloqueo chino a las importaciones de H200. Nvidia obtuvo el apoyo de Trump para las exportaciones de H200 en diciembre y algunas licencias iniciales en Estados Unidos a principios de 2026.

En marzo, Huang declaró que Nvidia había recibido la autorización de Washington para realizar envíos a “muchos clientes” en China y que, en consecuencia, estaba aumentando la producción de H200. Esto también se produjo tras recibir órdenes de compra oficiales de empresas del país asiático, lo que indicaba que Beijing había aprobado las ventas.

Sin embargo, según una fuente cercana al asunto, esas empresas chinas informaron posteriormente a Nvidia que no podían cumplir con los pedidos. En abril, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, declaró que no se habían enviado chips H200 a empresas chinas porque el gobierno central chino aún no les había autorizado a comprarlos, ya que estaban priorizando la inversión en su industria nacional. Se desconoce la cantidad de nuevo inventario que Nvidia tiene actualmente en existencia.

Esto dijo EU sobre el viaje del CEO de Nvidia y Trump

El portavoz de la Casa Blanca, Steven Cheung, al ser preguntado sobre por qué Huang, de Nvidia, se unía ahora al viaje de Trump, explicó que la agenda de Huang había cambiado y que “simplemente coincidió”. Trump llamó a Huang esta mañana y le pidió que viniera, y el director de Nvidia voló a Anchorage para recibir al Air Force One durante su escala prevista, según una persona familiarizada con el asunto. Cheung afirmó no tener conocimiento de que Trump hubiera llamado a Huang antes del cambio de agenda.

“Jensen asiste a la cumbre por invitación del presidente Trump para apoyar a Estados Unidos y los objetivos de su administración”, declaró Nvidia en un comunicado.

Según otra persona familiarizada con el asunto, los ejecutivos que acompañarán a Trump provienen de empresas con una importante presencia en China y representan sectores que se espera formen parte de la agenda comercial del viaje.

Los controles a las exportaciones estadounidenses han sido durante mucho tiempo un punto conflictivo en las negociaciones comerciales entre Washington y Pekín. Las limitaciones a la capacidad de China para adquirir tecnología estadounidense avivaron el enfrentamiento del año pasado entre las dos mayores economías del mundo, que llevó a Beijing a imponer restricciones a los envíos de tierras raras a clientes estadounidenses.

El jueves pasado, Huang expresó su disposición a acompañar a Trump en el tan esperado viaje a China, donde el presidente tiene previsto reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping. “Si me invitan, sería un privilegio, un gran honor representar a Estados Unidos e ir a China con el presidente Trump”, declaró Huang a CNBC.