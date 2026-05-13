IP afirma que habría ‘billones de pesos’ en inversiones con menos burocracia en México

Empresarios coincidieron en que México se encuentra en un punto de inflexión histórico para convertirse en una potencia económica global, siempre que logre resolver el déficit de infraestructura energética y la excesiva carga regulatoria y la tramitología en estados y municipios que detienen inversiones por billones de dólares.

“Me atrevo a decir que hay billones de dólares detenidos por trámites que a lo mejor son muy sencillos y creo que si aprovechamos de este mecanismo de facilidades que la presidenta anunció (con las autorizaciones exprés y la simplificación regulatoria) son clave”, dijo Salvador Daniel Kabbaz Zaga, CEO de Grupo Danhos, durante su participación en el panel “Conectando Inversiones: Financiamiento, Infraestructura y Logística” que forma parte del Foro “Construyendo Oportunidades. Crecimiento Económico con Equidad”, organizado por El Financiero.

“La mayoría de los proyectos se detienen en municipios o en estados y si, de alguna manera, el gobierno federal puede destrabar trámites que a veces son tan pequeños que te genera una desesperación mayor, creo que van a detonar inversiones muy rápido”, indicó.

Empresarios acusan excesiva burocracia para invertir en el país

Kabbaz Zaga agregó que en el caso de las Fibras, sus proyectos suelen ser de más de 2 mil millones de pesos, que es el monto mínimo a considerar para entrar a un esquema de autorización rápida para inversiones en los llamados Polos del Bienestar.

En el mismo panel, Francisco Cervantes Díaz, coordinador del Consejo para la Promoción de Inversiones en México, coincidió en que la excesiva burocracia actúa como un freno para el flujo de capitales al país.

“Había empresas que necesitaban hasta 100 firmas para realiza una carga, había otras empresas que tenían que pasar hasta 120 trámites, cuando todo podía resolverse con unos formatos y ya”, denunció, insistiendo en que el gobierno debe poner “tapete a las inversiones” mediante la facilitación regulatoria.

¿Cuál es el panorama para el T-MEC?

Respecto a la revisión del T-MEC, Cervantes Díaz refirió que siempre habrá tensiones, pero recordó que México es hoy el primer socio comercial de Estados Unidos, superando a China y añadió que el país se posiciona en el “top ten” mundial en manufactura, turismo y minería, consolidándose por tres años consecutivos como el principal socio comercial de la Unión Americana, lo que le otorga una capacidad de recuperación única, que aunada a su ubicación geográfica privilegiada representan grandes oportunidades de inversión.

El empresario se mostró optimista sobre la relación entre México, Estados Unidos y Canadá, recordando que el bloque aporta más del 30 por ciento al producto interior bruto mundial. “México somos complementarios. México es parte de la integración regional. Entonces no hay por qué poner más fuego a la mesa... esa integración que tenemos no se va a volver a encontrar en ningún lado”, concluyó.

Panel “Conectando Inversiones: Financiamiento, Infraestructura y Logística” que forma parte del Foro “Construyendo Oportunidades. Crecimiento Económico con Equidad”. (Foto: Nicolás Tavira) (Nicolas Tavira)

Flujo de capitales enfrenta ‘cuellos de botella’

Durante su participación en el foro de El Financiero, Gustavo Tomé Velázquez, presidente de Fibra Plus y fundador de Skyway Equities, aseguró que, a pesar del crecimiento sostenible de la fibras en centros comerciales, oficinas y parques industriales, el flujo de capitales enfrenta ‘cuellos de botella’ regulatorios fuera de la jurisdicción federal.

“La mayoría de los beneficios se detienen en municipios o estados... Hay billones de dólares detenidos por trámites que a lo mejor son muy sencillos”, denunció Tomé, señalando que la agilidad administrativa es clave para garantizar el retorno de inversión en el tiempo.

El empresario enfatizó que México atraviesa una coyuntura única, impulsada por la reconfiguración geopolítica y una revolución tecnológica sin precedentes.

“Estamos viviendo en una época muy emocionante de la humanidad... se está propagando una diferencia geopolítica global, paralelo con una una revolución industrial que estamos viviendo en tiempo real con la inteligencia artificial y la eficiencia que ésta logra”, explicó.

Bajo esta premisa, identificó al comercio electrónico y la distribución de última milla como sectores con oportunidades de crecimiento acelerado.

Además, en su participación el CEO de Grupo Danhos, identificó a la energía como otro de los obstáculos que inhibe detonar la aceleración de la inversión.

“Los centros de datos podrían captarse más si hay energía para abastecerse; Querétaro, que es el lugar donde los centros de datos se van a poner, hoy no tiene capacidad para recibir más por energía”, advirtió en el mismo foro.

Fibras requieren ajustes normativos para ampliar inversiones

Para que los Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces (FIBRAS) participen en diversos proyectos de inversión mixta, como las que se impulsan desde el sector público en favor del desarrollo de infraestructura, son necesarios algunos ajustes regulatorios, afirmó Salvador Kabbaz, CEO de Grupo Danhos.

Tras participar en el Foro El Financiero “Construyendo oportunidades… crecimiento económico con equidad”, el empresario apuntó que el sector de Fibras coincide con las metas del gobierno sobre el desarrollo de infraestructura para aprovechar las oportunidades, aunque hay que atender algunos temas.

“Tiene que haber cambios en normatividad y regulación que ya platicamos con el secretario de Hacienda. Si esto se da, creo que existe la posibilidad de sumarse. Ya en una reunión con el nuevo presidente de la Amefibra le hicimos llegar (las peticiones) y están trabajando”, dijo.

Por ejemplo, detalló que las Fibras no pueden vender por lo menos los primeros cuatro años, por lo que si se quiere ayudar a desarrollar y tener vivienda en venta se debe modificar esta limitante. También consideró que se debe tener acceso a diferentes mecanismos.

“Hay voluntad para lograrlo”, enfatizó Salvador Kabbaz. Además, sostuvo que dentro de lo anunciado por las autoridades para facilitar las inversiones en el país es clave que los empresarios tengan certeza en tiempos y apoyo para gestionar proyectos, sobre todo en el segundo y tercer nivel de gobierno.

El CEO de Grupo Danhos resaltó que se requiere generar proyectos, pero no solamente en zonas industriales sino en habilitar polos de desarrollo reales, ya que se debe contemplar la calidad de vida de las personas que vivan alrededor de estas regiones y no afectar los tiempos de traslado a sus destinos.

“Al final tenemos que generar una comunidad alrededor de estas zonas industriales, zonas de vivienda, zonas comerciales, que realmente exista una vía para las personas. Se tiene que trabajar en conjunto para detonar diferentes mecanismos”, concluyó.

El CEO de Fibra Danhos, Salvador Daniel Kabbaz Zaga, aseguró que el norte del país podría convertirse en un polo de desarrollo de los centros de datos por su cercanía con Estado Unidos, sin embargo, el clima en dicha región representa un riesgo por la elevada demanda de energía.

“Estos centros idealmente deben establecerse en lugares no sísmicos, evidentemente, porque manejan información importante y no les gusta la riesgo del sismo. Lo ideal es que tampoco sean lugares muy cálidos, porque requieren mucha energía. Pero al mismo tiempo los quieren cerca de Estados Unidos. Entonces, eso también de alguna manera es un poco contradictorio”, señaló en entrevista.

Con información de Juan Carlos Hernández