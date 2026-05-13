Amaia Montero niega salida del tour de La Oreja de Van Gogh: ‘Bajar al infierno te hace indestructible’

Amaia Montero aseguró que no había visto las críticas, debido a que dejó el celular tras los conciertos. (Foto: EFE/ Cuartoscuro)

El primer concierto de la gira de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero en Bilbao no recibió las mejores críticas, ya que la intérprete de ‘Rosas’ presentó ligeros problemas de afinación durante el espectáculo.

Los comentarios aumentaron a lo largo del fin de semana e incluso comenzaron a circular rumores sobre la presunta salida de Amaia Montero del tour a causa de esta situación; sin embargo, todo está muy alejado de la realidad.

A través de sus redes sociales, la intérprete de ‘Playa’ desmintió las especulaciones y aseguró que la gira de La Oreja de Van Gogh por distintas ciudades de España continúa tal como se planeó, sin cambios dentro de la banda de pop-rock.

El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh se rumoraba desde la salida de Leire Martínez. (Foto: Shutterstock )

¿Qué pasó con Amaia Montero en el primer concierto de La Oreja de Van Gogh?

Durante sus primeras presentaciones, la agrupación interpretó el tema ‘Todos estamos bailando la misma canción’; sin embargo, Amaia tuvo problemas con la afinación, por lo que incluso se disculpó con el público.

“Ha sido la primera vez en las alturas y me ha quedado un poco rara. Me subo y lo hago fatal, soy consciente. Pero sólo se vive una vez y lo voy a vivir con vosotros”, comentó la artista.

Además, algunas personas señalaron que el audio no favoreció a la cantante, debido a que por momentos no se le escuchó bien durante el evento; pese a ello, Amaia Montero aseguró sentirse feliz de regresar a los escenarios, 19 años después de su última gira con la banda.

“Hubo días en los que pensé que nunca volvería a pisar un escenario, estaba perdida al punto de no reconocerme (...) Estar aquí, con ustedes, es mucho más que un concierto”, dijo durante su primera noche.

¿Qué dijo Amaia Montero sobre su presunta salida de La Oreja de Van Gogh?

En una publicación realizada en su cuenta de Instagram, Amaia Montero compartió que, tras los espectáculos, decidió dejar su celular de lado y mantenerse alejada de las redes sociales.

Lo último que revisó fueron los mensajes que recibió la noche del domingo, después de la segunda presentación: “Mi móvil que también había descansado, ardía de mensajes de cariño, amor y enhorabuenas. Me hizo muchísima ilusión”, explicó.

A pesar de ello, Amaia mantuvo un plan que organizó para después de cada concierto: dejar a un lado el celular, alejarse de las redes sociales y centrarse plenamente en descansar.

“Llegué de Bilbao, me dí una ducha, me recogí el pelo, me puse el pijama y ahí empezó todo: descansé como una niña después de su mejor cumpleaños y al despertar estaba muy feliz”, agregó.

Luego de su salida de La Oreja de Van Gogh, Amia Montero se dedicó a su carrera como solista. (Foto: Cuartoscuro) (Francisco Rodríguez)

La cantante continuó disfrutando de su día hasta que uno de sus amigos cercanos la llamó para preguntarle si era cierto que dejaría las giras con la banda, un comentario que inicialmente le causó gracia porque, según dijo, está completamente alejado de la realidad.

“Hacía las 7 de la tarde llegó una llamada de un íntimo amigo mío que me preguntó muy preocupado a ver si iba a dejar la gira. Le respondí muy sorprendida: “¿cómo?” Él volvió a hacer la pregunta y entonces salió de mí una carcajada”, comentó.

Al recuperar el aliento, la artista dio su respuesta: “un rotundo no”. A pesar de todo lo sucedido, una situación que Montero calificó como ‘lamentable’, aseguró que sigue convencida de que alejarse de las redes sociales después de cada show es lo mejor.

“Si algo puedo sacar en positivo de bajar al infierno es que te hace prácticamente indestructible. Hoy sigo mi plan y me voy unos días a uno de mis lugares favoritos del mundo a seguir desconectando”, escribió tras desmentir las especulaciones.

Los conciertos en Bilbao son apenas el inicio de la larga gira que tiene planeada La Oreja de Van Gogh, ya que a lo largo de todo el año tiene programados espectáculos en diferentes ciudades de España; la siguiente parada será Madrid.