‘Auto al sur’: Prevén exportar el vehículo Onilia a países de América Latina

La presidenta Claudia Sheinbuam presentó en su conferencia matutina parte del proyecto del auto eléctrico Onilia y detalló que el prototipo se presentará el 7 de junio. Además, no solo se venderá en México, también en América Latina.

Roberto Capuano Tripp, director de Proyecto Olinia, dijo que el auto eléctrico tendrá un mercado interesante, ya que se exportará más hacia el sur de América.

“Nuestro mercado más importante de exportación no está al norte, sino al sur porque la forma en que nos movemos en México se parece mucho a cómo se mueve la gente en Perú, Colombia, Chile, Argentina, Nicaragua, Guatemala”, dijo en la conferencia matutina.

Agregó que de hecho han tenido acercamientos con varios de estos gobiernos, que expresan interés en Onilia y lo que les han mostrado porque también es una necesidad tener vehículos de bajo costo operativo, pequeños, compactos, que se muevan en calles angostas es común en América Latina.

En cuanto a la producción, el director de Onilia dijo que de momento el objetivo es arrancar con la producción de 20 mil unidades y que después se incrementará a 50 mil en una proyección a cuatro años.

“Las líneas de producción toman un tiempo en ir escalando su capacidad, pero nuestra meta es tener la capacidad de producir 50 mil vehículos”, dijo Capuano.

Fue en mayo del 2025 cuando se presentó oficialmente el proyecto del auto eléctrico Onilia. En esos momentos, Capuano estimó ventas de 100 mil autos de Olinia al año, e insistió en que el papel del gobierno es el de catalizador, mientras que la inversión privada será esencial para su cadena de suministro y el capital circulante necesario para establecer las plantas de Olinia, especialmente en los dos primeros años.

¿Cómo serán los vehículos eléctricos mexicanos Onilia?

Hay dos prototipos de Onilia: ambos son enchufables de baja velocidad y un de ellos es un vehículo de pasajeros con capacidad para el conductor y hasta cinco personas más.

La otra unidad que se producirá es un vehículo eléctrico de carga para dos pasajeros capaz de transportar 600 kilogramos, aproximadamente el peso de una máquina expendedora de refrescos grande.

“Estamos creando una categoría que se llama vehículo urbano ligero de baja y media capacidad”, dijo. “Es un nicho que hoy en dia no existe, en el cual podemos gozar de una ventaja por ser los primeros en el mercado”, dijo el director de Onilia.