¡ES OFICIAL! 49ers jugará contra Vikingos de Minnesota en México: ¿Cuándo es el partido en el Banorte?

Arturo Olivé, director de la NFL México, destacó que los 49ers son el equipo de futbol americano más popular en nuestro país empatados con Dallas y Pittsburgh.

¡Es oficial! Los 49ers de San Francisco jugarán en el Estadio Banorte contra los Vikingos de Minnesota, confirmó Arturo Olivé, director de la NFL México.

“Estamos muy felices con la noticia, agradecidos con los 49ers que hace algunas semanas aceptaron la invitación y ahora que se confirma a los Minnesota Vikings como los rivales. Es muy buen juego”, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva sobre el regreso de la NFL al Estadio Banorte.

Arturo Olivé destacó la popularidad de San Francisco, el equipo de la NFL con más fanáticos en México ‘empatado’ con los Vaqueros de Dallas y los Acereros de Pittsburgh. “Minnesota está en el top 15, top 16 de popularidad”, agregó.

¿Cuándo será el juego entre San Francisco y Minnesota?

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El encuentro en la Ciudad de México entre 49ers y Vikingos se jugará a las 7:00 de la noche del próximo 22 de noviembre, en horario estelar en el popular Sunday Night Football.

Los 49ers de San Francisco han estado en dos de los seis partidos de temporada regular de la NFL en México, incluyendo el histórico encuentro contra los Arizona Cardinals en 2005, que fue el primer juego internacional de la historia de la liga.

La última vez que los 49ers, que perdieron en la ronda divisional en los playoffs ante los campeones Seattle Seahawks, vinieron a México fue en 2022, cuando derrotaron a Arizona 38-10.