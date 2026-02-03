¿Qué opinan los jugadores de la NFL sobre el show de Bad Bunny en el Super Bowl LX? ‘Ni sé quién es’

Bad Bunny es el artista principal en el Super Bowl LX (Fotoarte: El Financiero / Créditos: EFE).

La elección de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl LX abrió debate dentro en los vestidores de la NFL. La decisión no generó una postura unificada entre los jugadores, quienes reaccionaron a la elección del artista para el espectáculo más visto del deporte estadounidense.

Las opiniones surgieron a partir de una encuesta anónima aplicada a jugadores activos de la liga, cuyos testimonios sobre el medio tiempo del Super Bowl dividieron la estadística casi por la mitad.

¿Qué dicen los jugadores de la NFL sobre Bad Bunny en el Super Bowl LX?

De acuerdo con la estadística realizada por The Athletic, una parte importante de los encuestados que expresó desacuerdo con la elección reconoció no conocer la música del artista puertorriqueño, ganador de Álbum del Año en los Grammy 2026, además de no sentirse identificado con su propuesta.

De 58 jugadores encuestados, 58.6 % dijeron estar a favor de la selección de Bad Bunny para el show, mientras que 41.4 % dijeron estar en contra.

“Ni siquiera sé quién es Bad Bunny”, afirmó un jugador ofensivo de la NFC. “Siempre pienso que debería ser un estadounidense. Siento que están forzando demasiado esta idea de lo internacional”, añadió pese a que el cantante nació en Puerto Rico, territorio estadounidense.

Otros jugadores cuestionaron la decisión desde una perspectiva cultural ligada al deporte. Para algunos, el show de medio tiempo del Super Bowl LX debería mantener una relación más directa con el futbol americano y con artistas tradicionalmente asociados a la NFL.

“No me gusta”, señaló otro jugador ofensivo de la NFC. “Preferiría a alguien que esté más relacionado con el futbol americano y su cultura. Hay muchos artistas que son fans del juego”.

Varios jugadores más explicaron su postura desde el desconocimiento. La crítica no apuntó directamente a la calidad musical, sino a la distancia entre el artista y el entorno del futbol americano.

Un jugador ofensivo reconoció que nunca había escuchado su música, aunque entendió la lógica detrás de la elección. “No sé quién es ni he escuchado sus canciones, pero vi que lidera las reproducciones globales. Tiene sentido si buscan un espectáculo global. Eso ayuda a los ratings”, explicó.

En contraste, otros jugadores defendieron la decisión de la NFL —que regresa a México en 2026— y destacaron el mensaje cultural del espectáculo. Un defensivo de la NFC explicó que, aunque no consume música en español, ve con buenos ojos la inclusión de un artista latino en el escenario del Super Bowl 2026.

“He escuchado su música, pero no hablo español. Aun así, me parece algo positivo porque Estados Unidos se construyó sobre la diversidad y la inmigración. Esto también es parte del sueño americano”, afirmó.

Un jugador de equipos especiales de la misma conferencia resumió su postura de forma breve: “Me encanta la cultura que hay detrás de esto”.

Otros futbolistas adoptaron una posición intermedia. No se consideran seguidores del cantante, pero anticipan un espectáculo atractivo. “Creo que es algo increíble”, comentó un ofensivo de la NFC. “Cuando entrenaba en Florida escuchaba su música todo el tiempo. Es pegajosa”.

Otro jugador habló sobre el impacto social del show. “Claro que sí. Va a ser divertido. A las mujeres les gusta Bad Bunny, así que a nosotros también”.

Desde la AFC, un defensivo destacó la importancia de innovar dentro de un evento que cada año busca renovarse. “Es algo diferente, y me gusta cambiar las cosas y explorar otros géneros musicales”.

Alguien no anónimo fue el pateador venezolano Andy Borregales de los New England Patriots, quien se dijo fan de Bad Bunny y aseguró que su canción favorita es DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

¿A qué artistas prefieren los jugadores de la NFL para el medio tiempo del Super Bowl?

La encuesta también abordó el tema del artista ideal para el medio tiempo del Super Bowl. El nombre que más se repitió fue el ‘Rey del Pop’ Michael Jackson, aunque los jugadores aclararon que se trataba de una elección aspiracional.

“Si hablamos de sueños, sería Michael Jackson”, dijo entre risas un defensivo de la NFC. “Pero eso claramente no va a pasar”.

Entre artistas vivos, Drake encabezó las preferencias, seguido por nombres como Beyoncé, George Strait, Chris Stapleton, E-40 y Florence + The Machine, lo que evidencia la diversidad de gustos dentro de la liga.