¿Patriotas o Seahawks? Así están las apuestas para el Super Bowl LX

¡Ya estamos a la vuelta de la esquina! El Super Bowl LX se disputa el próximo domingo en un partido entre Seattle Seahawks —campeón de la NFC— y New England Patriots —campeón de la AFC— y algunos ya están realizando sus pronósticos y apuestas.

El partido no únicamente es la culminación de una temporada que estuvo llena de emociones desde el principio hasta llegar al ‘Súper Domingo’, sino que también es una revancha del Super Bowl XLIX en 2015.

Ese día, Malcom Butler interceptó un pase decisivo que marcó la historia y le dio a los Pats de Nueva Inglaterra un nuevo trofeo Vince Lombardi para sus vitrinas. Sin embargo, los protónicos en esta ocasión colocan un panorama naturalmente distinto a como lo fue hace 11 años.

New England Pats, el desfavorecido en los pronósticos

Este año, ‘Pats’ no figuraban como el principal favorito para llegar al próximo Super Bowl. Sin embargo, tras encontrarse con unos Denver Broncos que perdieron a su mariscal de campo Bo Nix en la Ronda Divisional, pasaron aunque con un margen pequeño de apenas tres puntos.

En los pronósticos, los Patriotas pintan como los desfavorecidos. Y en las casa de apuestas, lucen como el underdog, es decir, el equipo que no es el favorito, que figura como un mayor ‘riesgo’ y quien tiene, teóricamente, menos probabilidades de consagrarse como campeón.

Asimismo, esta condición lo pone como el equipo que paga más dinero por apostar por él. Por ejemplo, Caliente.mx le pone un momio actual de +195, Play do it de +185 o Codere de +190. Esto implica que, por cada 100 pesos, ganarías el monto del momio más tu inversión.

Seahawks, el favorito para llevarse el Super Bowl LX en el papel

Los ‘Halcones Marinos’ de Seattle son los naturales favoritos. No sólo por su desempeño en playoffs sino también porque terminaron como el sembrado número 1 de la Conferencia Nacional.

En cuanto a apuestas, optar por Seattle Seahawks implica un menor riesgo y una teórica mayor posibilidad de ganar, pero también la necesidad de invertir más para tener obtener algún tipo de rédito.

En este caso, casas como Winpot ofrecen -220, 1xBET de -230 o BetBoom de -233. Esto quiere decir que, para tener 100 pesos de ganancia, deben invertir lo equivalente a los momios negativos.

¿Cuándo es el Super Bowl y dónde verlo EN VIVO desde México?

El Super Bowl 2026 se jugará el próximo domingo 8 de febrero desde el Levi’s Stadium, casa de los San Francisco 49ers en Santa Clara, California.

La banda de punk-rock Green Day abrirá el evento con una ceremonia especial previa al juego, Charlie Puth cantará el Himno Nacional de Estados Unidos y también estarán presentes Brandi Carlile y Coco Jones.

Sin embargo, el momento musical más esperado es la presentación de Bad Bunny en el show de medio tiempo, uno que cobra especial importancia luego de ser ganador en los Premios Grammy 2026 de Álbum del Año.

La transmisión del evento para México arranca a las 17:30 hrs (CDMX) y se podrá ver mediante TV abierta (Canal 5, Azteca 7), TV de paga (ESPN, Fox Sports) y streaming (ViX Premium, Disney+), además del NFL Game Pass.