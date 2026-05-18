Ariadna Montiel ‘baja de su nube’ a Saúl Monreal: Insiste que Morena no permitirá nepotismo en Zacatecas

Ariadna Montiel dijo que buscará platicar con Saúl Monreal para llegar a un punto de acuerdo ante sus intenciones de ser candidato de Zacatecas.

“No va a pasar”, esta fue la respuesta de Ariadna Montiel, líder nacional de Morena, a las intenciones del senador Saúl Monreal por ser el candidato de la 4T al gobierno de Zacatecas, estado donde gobierna actualmente su hermano, David Monreal.

La exsecretaria de Bienestar reiteró que “no podrán participar en Morena familiares que quieran transmitir un cargo que se tiene a otro”.

Montiel confirmó que va a hablar con Saúl Monreal, a fin de llegar a un punto de acuerdo respecto a sus intenciones de ser el candidato de Morena para las elecciones de 2027.

“Yo estoy segura que (con) Saúl, que es un compañero que viene con nuestro movimiento desde hace muchos años, vamos a encontrar un punto de acuerdo y esa es mi misión. Haré todo lo que tenga que hacer en Zacatecas y en todos los estados para que haya unidad en nuestro movimiento”, declaró la líder de Morena en conferencia de prensa.

Saúl Monreal, quien negó tener relación con grupos nazis, mencionó en febrero pasado que estaba dispuesto a esperar seis años para contender por el gobierno de Zacatecas.

“Voy a valorarlo, por supuesto que no se me va la vida, voy a seguir, yo quiero ser un político de profesión, no de ocasión”, declaró, bajo el argumento de que él no se siente aludido por el nepotismo, debido a que tiene su propia carrera.

Sin embargo, en marzo pasado reiteró sus intenciones de ser candidato de Morena en Zacatecas, insistiendo que que tenía “derecho a ser votado”.

Ariadna Montiel aclara: Comité nacional definirá candidaturas en 2027

Luego de que el líder de Morena en Sinaloa, Edgar Barraza, abriera la puerta a una posible candidatura estatal para Enrique Inzunza y Juan de Dios Gámez, funcionarios acusados en Estados Unidos por nexos con el narco, Montiel aclaró que “no es su competencia”.

La definición de candidatos, insistió, le corresponde a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena y, en su caso, “a la mesa de la coalición”, si se comparte la candidatura con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde.

Con información de Quadratín.