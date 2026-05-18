Corona Capital 2026 revela cartel con Twenty One Pilots, Gorillaz y The Strokes: Fecha, preventa y más

Después de días de rumores, pistas en redes sociales y especulaciones entre los fans, finalmente se reveló el cartel oficial del Corona Capital 2026 y desató la emoción entre los amantes de la música. El festival reunirá a algunas de las bandas y artistas más importantes de la escena internacional, encabezados por The Strokes, Twenty One Pilots y Gorillaz.

El festival de la CDMX se celebra durante tres días, donde los asistentes se dan cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez para disfrutar de exponentes del rock, indie y pop, mayormente en inglés.

En días anteriores comenzó a circular un presunto cartel donde aparecieron artistas como Gorillaz, The Strokes, The Offspring y The XX, y sí, las filtraciones le atinaron en más de uno de los que confirmaron su participación.

¿Cuándo es el Corona Capital 2026?

El Corona Capital 2026 se celebra durante un fin de semana de noviembre. Las fechas confirmadas para esta edición son:

Día 1: Viernes 20 de noviembre de 2026

Día 2: Sábado 21 de noviembre de 2026

Día 3: Domingo 22 de noviembre de 2026

El Festival Corona Capital se realiza durante tres días. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

¿Qué artistas están en el cartel del Corona Capital 2026?

Los artistas confirmados están divididos por día en el cartel del Corona Capital 2026. Para el viernes 20 de noviembre llega Gorillaz con sus éxitos como ‘Feel Good Inc.’, ‘Dare’ y ‘Clint Eastwood’.

A ellos se sumaron Mumford & Sons, una banda inglesa representante del folk rock, el británico James Blake y el grupo de rock indie The Kooks.

Viernes 20 de noviembre

Gorillaz

Mumford & Sons

Daniel Caesar

James Blake

The Kooks

Absolutely

Anna Luna

Chezile

CHVRCHES

CMAT

Darianna Everett

Durand Jones & The Indications

FCUKERS

Friko

Grace Ives

Hot Milk

JMSN Model

Rip Magic

The Sinseers

Sofia Isella

Violet Grohl

Yung Lean

Sábado 21 de noviembre

Para el segundo día del Corona Capital, se presenta Twenty One Pilots, quienes habían confirmado su presencia en México para “un festival”, sin revelar más detalles durante un live en sus redes sociales, pero todo apuntaba a que se trataba del CC.

Twenty One Pilots

The Offspring

Pierce the Veil

Underworld

Mother Mother

Baby Queen

Balu Brigada

BØRNS

Dope Lemon

The Hellp

Jordana Maisie Peters

Militaire Gun

MS Gloom

New Constellations

Peaches

Princess Chelsea

Quarters

Rikas

Sawyer Hill

Strawberry Guy

We Are Scientists

Stella

Domingo 22 de noviembre

Para el último día de la edición 2026 del festival, el line up está liderado por The Strokes, una de las bandas de rock más representativas del género en la actualidad, que llegan con éxitos como ‘The Adults Are Talking’, ‘Ode to The Mets’ y ‘Reptilia’.

The Strokes no venía a México desde el 2022 cuando se presentó en el entonces llamado Foro Sol, ahora Estadio GNP Seguros.

The Strokes

The xx

Lola Young

Lil Yachty

BUNT. (In The Round)

Angine de Poitrine

Bad Suns

The Black Crowes

Céline Dessberg

Ela Minus

Freak Slug

Good Kid

Johnny Marr

Loyle Carner

Manic Street Preachers

Moyka

Ninajirachi

Purity Ring

Ratboys

Rev Run

Roar

Santigold

Tipling Rock

Tricky

Fechas de preventa para el Corona Capital 2026

Junto con el anuncio del cartel del Corona Capital, se anunció la fecha de la preventa, la cual se realiza a través de la plataforma digital de Ticketmaster el 26 de mayo de 2026.

La venta anticipada tiene como requisito que el cliente tenga una cuenta bancaria de Banamex, necesaria para concluir la compra.

Además, en caso de utilizar una tarjeta de crédito , accedes a una promoción de 3 meses sin intereses sin requerir de una compra mínima.

El Corona Capital se lleva a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Cuánto podrían costar los boletos para el Corona Capital 2026?

Junto con el anuncio del cartel del CC, no se revelaron los costos de las entradas, pero podemos tener una idea del precio tomando en cuenta los de la edición del 2025.

Los tickets se dividen por fases y depende de en qué momento adquieras los boletos para determinar el precio. Asimismo puedes comprar el abono, que es un pase para los tres días, o únicamente la entrada para una sola jornada. Estos fueron los costos del festival hace un año: