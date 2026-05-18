Corona Capital 2026 revela cartel con Twenty One Pilots, Gorillaz y The Strokes: Fecha, preventa y más

Después de días de rumores, pistas en redes sociales y especulaciones entre los fans, finalmente se reveló el cartel oficial del Corona Capital 2026 y desató la emoción entre los amantes de la música. El festival reunirá a algunas de las bandas y artistas más importantes de la escena internacional, encabezados por The Strokes, Twenty One Pilots y Gorillaz.
El festival de la CDMX se celebra durante tres días, donde los asistentes se dan cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez para disfrutar de exponentes del rock, indie y pop, mayormente en inglés.
En días anteriores comenzó a circular un presunto cartel donde aparecieron artistas como Gorillaz, The Strokes, The Offspring y The XX, y sí, las filtraciones le atinaron en más de uno de los que confirmaron su participación.
¿Cuándo es el Corona Capital 2026?
El Corona Capital 2026 se celebra durante un fin de semana de noviembre. Las fechas confirmadas para esta edición son:
- Día 1: Viernes 20 de noviembre de 2026
- Día 2: Sábado 21 de noviembre de 2026
- Día 3: Domingo 22 de noviembre de 2026
¿Qué artistas están en el cartel del Corona Capital 2026?
Los artistas confirmados están divididos por día en el cartel del Corona Capital 2026. Para el viernes 20 de noviembre llega Gorillaz con sus éxitos como ‘Feel Good Inc.’, ‘Dare’ y ‘Clint Eastwood’.
A ellos se sumaron Mumford & Sons, una banda inglesa representante del folk rock, el británico James Blake y el grupo de rock indie The Kooks.
Viernes 20 de noviembre
- Gorillaz
- Mumford & Sons
- Daniel Caesar
- James Blake
- The Kooks
- Absolutely
- Anna Luna
- Chezile
- CHVRCHES
- CMAT
- Darianna Everett
- Durand Jones & The Indications
- FCUKERS
- Friko
- Grace Ives
- Hot Milk
- JMSN Model
- Rip Magic
- The Sinseers
- Sofia Isella
- Violet Grohl
- Yung Lean
Sábado 21 de noviembre
Para el segundo día del Corona Capital, se presenta Twenty One Pilots, quienes habían confirmado su presencia en México para “un festival”, sin revelar más detalles durante un live en sus redes sociales, pero todo apuntaba a que se trataba del CC.
- Twenty One Pilots
- The Offspring
- Pierce the Veil
- Underworld
- Mother Mother
- Baby Queen
- Balu Brigada
- BØRNS
- Dope Lemon
- The Hellp
- Jordana Maisie Peters
- Militaire Gun
- MS Gloom
- New Constellations
- Peaches
- Princess Chelsea
- Quarters
- Rikas
- Sawyer Hill
- Strawberry Guy
- We Are Scientists
- Stella
Domingo 22 de noviembre
Para el último día de la edición 2026 del festival, el line up está liderado por The Strokes, una de las bandas de rock más representativas del género en la actualidad, que llegan con éxitos como ‘The Adults Are Talking’, ‘Ode to The Mets’ y ‘Reptilia’.
The Strokes no venía a México desde el 2022 cuando se presentó en el entonces llamado Foro Sol, ahora Estadio GNP Seguros.
- The Strokes
- The xx
- Lola Young
- Lil Yachty
- BUNT. (In The Round)
- Angine de Poitrine
- Bad Suns
- The Black Crowes
- Céline Dessberg
- Ela Minus
- Freak Slug
- Good Kid
- Johnny Marr
- Loyle Carner
- Manic Street Preachers
- Moyka
- Ninajirachi
- Purity Ring
- Ratboys
- Rev Run
- Roar
- Santigold
- Tipling Rock
- Tricky
Fechas de preventa para el Corona Capital 2026
Junto con el anuncio del cartel del Corona Capital, se anunció la fecha de la preventa, la cual se realiza a través de la plataforma digital de Ticketmaster el 26 de mayo de 2026.
La venta anticipada tiene como requisito que el cliente tenga una cuenta bancaria de Banamex, necesaria para concluir la compra.
Además, en caso de utilizar una tarjeta de crédito , accedes a una promoción de 3 meses sin intereses sin requerir de una compra mínima.
¿Cuánto podrían costar los boletos para el Corona Capital 2026?
Junto con el anuncio del cartel del CC, no se revelaron los costos de las entradas, pero podemos tener una idea del precio tomando en cuenta los de la edición del 2025.
Los tickets se dividen por fases y depende de en qué momento adquieras los boletos para determinar el precio. Asimismo puedes comprar el abono, que es un pase para los tres días, o únicamente la entrada para una sola jornada. Estos fueron los costos del festival hace un año:
- Abono General fase 1: $5,478
- Abono Comfort Pass fase 1: $8,095
- Abono Plus fase 1: $10,712
- Abono Club fase única: $27,450
- Boleto por un día fase 1: Desde $2,400