Marina asegura tonelada y media de cocaína en aguas de Chiapas: Valor ronda más de 600 MDP

La Semar incautó tonelada y media de cocaína repartida en 50 paquetes en Chiapas.

La Secretaría de la Marina (Semar) aseguró una tonelada y media de cocaía en altamar y detuvo a cinco personas. Se trata del sexto aseguramiento consecutivo de droga en altamar en lo que va del año.

“Como parte de las acciones para impedir el trasiego de drogas por mar, elementos de la Semar realizaron el sexto aseguramiento consecutivo de droga en altamar y detuvieron a cinco personas en aguas de Chiapas”, explicó la Semar en un comunicado.

La dependencia federal explicó que aseguraron 50 bultos con 1.5 toneladas de cocaína y una embarcación.

El operativo, añadió la Marina, representa una afectación económica superior a 612 millones de pesos para grupos delictivos.

“En el Gabinete de Seguridad continuamos debilitando las capacidades operativas y financieras de organizaciones criminales para proteger a la población, y fortalecer el Estado de derecho en mares y costas nacionales”, indicó.

Semar asegura droga en mar de Oaxaca

El aseguramiento de droga en altarmar más reciente fue el 14 de mayo, cuando la Armada de México aseguró 13 bultos tipo ladrillo con cocaína, los cuales flotaban en el mar de Huatulco, frente a las costas de Oaxaca.

Las autoridades habrían detectado la droga durante las operaciones de vigilancia naval en aguas del Pacífico mexicano. Al inspeccionar los paquetes, que se encontraban flotando en el mar, encontraron en su interior una sustancia con características similares a la cocaína.

La droga asegurada fue trasladada al puerto de Huatulco, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

México refuerza seguridad en sus mares por presión de EU

El 13 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que México alcanzó un acuerdo con autoridades de Estados Unidos para que la Semar refuerce la vigilancia de las aguas mexicanas y sea dicha autoridad la que se encargue de detener a embarcaciones presuntamente vinculadas al tráfico de drogas.

El anuncio ocurrió debido a que en ese momento crecía la tensión provocada por los ataques del ejército estadounidense a embarcaciones en aguas del Caribe y del Pacífico, y que supuestamente eran usadas por narcotraficantes, algo de lo que Estados Unidos no ha dado pruebas.

“Ese es el primer acuerdo: que siga trabajando la Secretaría de Marina si hay información que viene de agencias de los Estados Unidos o del propio Comando Sur, para que sea la Marina mexicana quien intercepte estas embarcaciones”, dijo en ese momento Sheinbaum.



