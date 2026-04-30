Como lo vio en televisión: Detienen a una persona en el AICM; traía lienzos con cocaína adherida a la pintura

Un extranjero pretendía introducir al AICM presunta droga adherida a lienzos de pinturas.

Una persona fue detenida por autoridades federales en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por ocultar y pretender introducir presunta droga en diversos lienzos de pinturas.

Como si se tratara de un capítulo de ‘Alerta Aeropuerto’, efectivos de la Secretaría de Marina y del Instituto Nacional de Migración (Inami) realizaron una inspección a un hombre de nacionalidad extranjera en la que encontraron posibles narcóticos.

“Derivado de labores de revisión, inspección y seguridad, los efectivos detectaron irregularidades en la composición y estructura de diversos lienzos”, explicó la Semar en un comunicado.

Imágenes compartidas por las autoridades muestran a personal en la zona de aduanas del aeropuerto inspeccionando los objetos personales del individuo.

Personal de la Marina en el AICM inspeccionó pinturas que contenían droga adherida a ellas. (Marina)

Resultado positivo para cocaína

Las pinturas fueron sometidas a una inspección más detallada mediante tecnología no intrusiva y pruebas químicas para la identificación de sustancias ilícitas.

En una de las fotografías se aprecia al dueño observando la inspección mientras cruza sus brazos.

Como resultado de dichas pruebas, “se obtuvo una reacción positiva a una sustancia con características compatibles con un posible narcótico“.

De acuerdo con las autoridades federales, la droga que contenían los lienzos presuntamente es cocaína. De inmediato fue detenida la persona responsable del equipaje.

Ante estos hechos, el hombre y los lienzos asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público.

La autoridad realizará los dictámenes periciales correspondientes para confirmar la naturaleza de la sustancia y determinar su peso ministerial.

Las autoridades realizaron pruebas químicas para detectar la presunta droga. (Marina)

Las autoridades subrayaron que esta detención forma parte de las acciones para impedir el ingreso y traslado de sustancias ilícitas, así como para fortalecer el Estado de derecho.

En estas tareas participaron la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM).