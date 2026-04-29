Al menos iba fresca: Decomisan 60 kilos de cocaína en Colima; viajaba en caja refrigerada de un tráiler

Colima, en el occidente del país, es uno de los puntos claves para las rutas del narcotráfico en México. (Foto: Gabinete de Seguridad)

Agentes de las fuerzas de seguridad detuvieron este miércoles 29 de abril a cuatro personas con 60 kilos de cocaína ocultos en la caja refrigerada de un tractocamión en Colima, informó el Gabinete de Seguridad.

La dependencia federal detalló, en un comunicado, que los agentes se encontraban realizando un operativo en la carretera Playa Azul – Manzanillo, donde se encontraron con un tractocamión acoplado a una caja refrigerada, vehículo que inspeccionaron junto a un perro de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Como resultado se detectaron sustancias ilícitas en el panel lateral derecho de la caja refrigerada, donde se localizaron 65 paquetes con cocaína, con un peso aproximado de un kilogramo cada uno”, precisó el Gabinete de Seguridad.

En el operativo participaron efectivos de la Marina, así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Defensa, Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República (FGR).

Las cuatro personas fueron puestos a disposición de un agente de la FGR, quien determinará su situación jurídica e iniciará una investigación por estos hechos.

Los 60 kilos de cocaína esaban ocultos en la caja refrigerada de un tractocamión en Colima.

Las autoridades mexicanas reivindicaron este operativo como un ejemplo de su “compromiso de trabajar de manera coordinada para combatir el tráfico de drogas y fortalecer el Estado de derecho en beneficio de la ciudadanía”.

Colima, en el occidente del país, es uno de los puntos claves para las rutas del narcotráfico en México por su ubicación estratégica en el Pacífico.

México intercepta embarcación con droga en el Pacífico

El pasado lunes, autoridades mexicanas interceptaron una pequeña embarcación con cerca de una tonelada de cocaína y detuvieron a seis extranjeros en un operativo marítimo realizado a 120 kilómetros al noroeste del Puerto de Chiapas (sur).

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad informó que esta operación, encabezada por efectivos de la Marina, detectaron una embarcación con tres motores fuera de borda que “realizaba movimientos no propios de la navegación civil”.

Por ello, la Armada, en funciones de Guardia Costera, ordenó el despliegue de unidades de superficie y aeronavales para “verificar su situación”.

Durante la inspección de la embarcación se localizaron 18 bultos con cocaína y un peso estimado de 904 kilos.