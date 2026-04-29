Día del Niño ‘asará’ a Puebla y Morelos: Jueves 30 de abril espera hasta 32 grados

El clima en Puebla y Morelos para este jueves 30 de abril tendrá un ambiente cálido, con cielos nublados predominando en la mayor parte de la región. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que las temperaturas máximas alcanzarán los 31.0°C en Cuernavaca, Morelos, mientras que en Puebla y Cholula se sentirán ligeramente más frescas. La población deberá prepararse para un día con poca probabilidad de lluvia, pero con calor intenso.

(Carachure Bautista Jesús)

Fuente: CONAGUA.

¿Qué temperaturas se esperan hoy en Puebla y Morelos?

En la ciudad de Puebla, se espera una temperatura mínima de 14.0°C y una máxima que llegará a los 29.7°C, con cielos nublados y un viento moderado de 9 km/h. La capital poblana y sus alrededores, como los municipios de Puebla, registrarán un ambiente cálido, haciendo necesario usar ropa ligera para sentirse cómodo durante las horas centrales del día.

Cuernavaca, capital de Morelos, tendrá la temperatura máxima más alta de la zona, que alcanzará los 31.0°C, con una mínima de 15.7°C. Por su parte, en Cholula, Puebla, las temperaturas estarán entre 13.3°C y 28.7°C. Municipios como Santa Isabel Cholula y San Andrés Cholula también experimentarán este rango térmico, con un ambiente cálido y cielos cubiertos.

¿Se esperan lluvias en Puebla y Morelos este jueves?

A pesar de la entrada de humedad del océano Pacífico y el golfo de México, una circulación anticiclónica sobre el territorio nacional mantendrá una baja probabilidad de lluvia en la región de Puebla y Morelos. Los cielos estarán principalmente nublados, pero sin aguaceros significativos que ayuden a mitigar el calor. Las condiciones se mantendrán secas y cálidas.

El viento soplará suavemente en la zona, con velocidades de 9 km/h en Puebla y 8 km/h en Cholula. En Cuernavaca, el viento será más ligero, con 6 km/h. Estas condiciones se deben a la onda de calor que prevalece en el centro y sur del país, generando un ambiente seco y propicio para altas temperaturas. Se recomienda estar atento a posibles cambios.

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos este fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:Jueves 30 de abril: Máxima de 31°C, Mínima de 14°C, Cielo despejado, viento de 8 km/h.Viernes 1 de mayo: Máxima de 30°C, Mínima de 14°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h.Sábado 2 de mayo: Máxima de 28°C, Mínima de 14°C, Cielo nublado, viento de 10 km/h.

La tendencia general para el cierre de abril y el inicio de mayo indica que las temperaturas se mantendrán elevadas, aunque con un ligero descenso hacia el sábado. El cielo estará mayormente nublado durante el fin de semana, con mínimas estables alrededor de los 14°C en la región. Se aconseja seguir las actualizaciones del pronóstico para cualquier ajuste.

¿Cómo protegerse del calor en Puebla y Morelos?

Ante el ambiente caluroso que se espera en Puebla y Morelos, es fundamental mantenerse hidratado bebiendo agua constantemente a lo largo del día, incluso si no se siente sed. También se recomienda evitar la exposición prolongada al sol, especialmente en las horas de mayor intensidad, entre las 11:00 y 16:00 horas, para prevenir golpes de calor y deshidratación.

Usar ropa ligera de colores claros y aplicar protector solar son medidas clave para cuidar la piel y evitar quemaduras. Si se planean actividades al aire libre, se aconseja buscar la sombra y hacer pausas frecuentes para descansar. Proteger especialmente a niños pequeños y adultos mayores del calor extremo es una prioridad para la salud pública.

¿Dónde consultar las alertas climáticas en la región?

Para información detallada y actualizada sobre las condiciones del clima en Puebla y Morelos, se recomienda consultar las fuentes oficiales como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil de cada estado. Estar al tanto de sus comunicados y alertas ayuda a tomar las precauciones necesarias ante cualquier cambio inesperado o situación de riesgo por el calor.

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