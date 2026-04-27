Clima Puebla y Morelos: Martes 28 de abril con calor intenso por onda de calor

Por el calor en Puebla y Morelos, se recomienda usar ropa ligera, bloqueador y mantenerse hidratado.

Vista panorámica de Cuernavaca bajo un cielo azul. Fuente: Agente Clima

Fuente: CONAGUA.

El clima en Puebla y Morelos este martes 28 de abril estará bajo una onda de calor, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las temperaturas alcanzarán valores elevados, con cielo despejado en la mayoría de la región.

¿Qué temperaturas se esperan hoy en Puebla y Morelos?

La ciudad de Puebla experimentará una máxima de 30.0°C y una mínima de 14.3°C. Los municipios de la capital poblana verán temperaturas entre 14°C y 30°C. El viento será de 7 km/h y la humedad de 0%.

Cuernavaca será la más cálida con una máxima de 31.3°C y una mínima de 15.7°C. Cholula registrará una máxima de 29.3°C y una mínima de 13.7°C. En Santa Isabel Cholula, las temperaturas estarán entre 13°C y 28°C.

¿Habrá lluvias hoy en Puebla y Morelos?

El SMN indica baja probabilidad de lluvias para la región de Puebla y Morelos. Predominará un cielo despejado durante el día. Sin embargo, se prevén chubascos aislados en otras zonas del centro y sur de México, con posibles descargas eléctricas.

La onda de calor continuará, con ambiente caluroso a extremadamente caluroso. La humedad se mantendrá en 0% en las ciudades principales, mientras que el viento soplará entre 6 y 7 km/h. El clima seco contribuirá a la sensación de calor en la zona.

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos esta semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Martes 28 de abril: Máxima de 29°C, Mínima de 14°C, Despejado, viento de 7 km/h.

Miércoles 29 de abril: Máxima de 30°C, Mínima de 15°C, Despejado, viento de 7 km/h.

Jueves 30 de abril: Máxima de 31°C, Mínima de 14°C, Despejado, viento de 8 km/h.

La tendencia para los próximos días es un aumento gradual de las temperaturas máximas, alcanzando hasta los 31°C para el jueves 30 de abril. Las mínimas se mantendrán estables, y el cielo seguirá despejado, reforzando la onda de calor en la región.

¿Cómo protegerse del calor intenso en Puebla y Morelos?

Ante el calor, es crucial mantenerse hidratado bebiendo agua constantemente, incluso si no se tiene sed. Se recomienda evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, que son las de mayor intensidad.

Use ropa ligera de colores claros y sombrero o gorra. También es importante aplicar protector solar para cuidar la piel. Preste atención a niños y adultos mayores, quienes son más sensibles a las altas temperaturas.

¿Dónde consultar información oficial del clima?

Para obtener la información más reciente y detallada, consulte los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Manténgase al tanto de avisos de Protección Civil local. Aunque no hay alertas de calidad del aire, es prudente estar informado.

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