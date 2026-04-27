¿Qué le pasó a Loretta Ortiz? Ministra de la Corte solicita licencia temporal a la SCJN

Loretta Ortiz Ahlf, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), solicitó una licencia temporal por motivos de salud, por lo que se ausentará de sus funciones jurisdiccionales y de las sesiones del Pleno hasta el próximo 10 de mayo.

La propia Suprema Corte informó que la licencia fue concedida conforme a la normativa vigente, por lo que durante este periodo la ministra no participará en las actividades del máximo tribunal del país. Sin embargo, no especificó qué enfermedad padece la ministra.

El permiso se otorgó con fundamento en el artículo 98 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Reglamento Interno de la Corte.

Se prevé que Loretta Ortiz Ahlf se reincorpore a sus funciones en la fecha señalada, reiterando su compromiso con la impartición de justicia y las responsabilidades de su cargo.

¿Quién es Loretta Ortiz, ministra de la Corte?

Loretta Ortiz Ahlf es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con una trayectoria académica y profesional en el ámbito jurídico, especialmente en derechos humanos.

Es egresada de la Escuela Libre de Derecho, cuenta con una maestría en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y un doctorado en Derechos Humanos y Derecho Comunitario Europeo por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España.

Además, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores en el Nivel III, uno de los más altos reconocimientos académicos en México.

En el ámbito internacional, ha sido docente en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, en Países Bajos. En México, ha desarrollado una amplia carrera académica: fue directora y profesora del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, y también ha impartido clases en la Universidad Panamericana, el Instituto Matías Romero y la Escuela Libre de Derecho.

Antes de integrarse a la Suprema Corte, se desempeñó como consejera jurídica del gobierno federal del 20 de noviembre de 2019 al 19 de noviembre de 2024.

Su trayectoria en el servicio público incluye cargos como consejera legal del Acuerdo de Cooperación Ambiental del TLCAN, consejera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, diputada federal entre 2012 y 2015, y miembro del grupo redactor de la Constitución de la Ciudad de México.