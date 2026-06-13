Asesinan a alcalde de San Miguel Amatitlán, Oaxaca; PAN afirma que ‘temía por su vida’ y no recibió ayuda

Joel Bravo Martínez, alcalde de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, fue asesinado por un grupo armado en su domicilio este sábado 13 de junio.

La Fiscalía General de Oaxaca confirmó el homicidio del edil tras un ataque armado y anunció la activación de los protocolos de investigación para delitos de alto impacto.

Reportes extraoficiales señalan que un grupo de hombres armados atacó al alcalde en su vivienda durante las primeras horas de este sábado. Sin embargo, las autoridades no detallaron las circunstancias del crimen.

“Equipos multidisciplinarios se desplegaron en el lugar de intervención para realizar el procesamiento técnico, el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios criminalísticos”, informó la Fiscalía en una tarjeta informativa.

Pese a la coordinación con el Gabinete de Seguridad estatal y federal, las autoridades no reportaron detenciones. Únicamente informaron sobre la implementación de un cerco en posibles rutas de escape utilizadas por los agresores.

El Gabinete de Seguridad confirmó la coordinación con el Gobierno de Oaxaca y aseguró que “no habrá impunidad” en este caso.

Por su parte, Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, condenó el asesinato y aseguró que instruyó a las autoridades para esclarecer el crimen.

“En Oaxaca no permitiremos que la violencia se imponga sobre la ley ni sobre la voluntad de nuestras comunidades”, afirmó en un mensaje publicado en redes sociales.

¿Quién era Joel Bravo Martínez, alcalde de San Miguel Amatitlán asesinado?

Joel Bravo Martínez, de 53 años, ganó las elecciones en el municipio de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, bajo la coalición PAN-PRI-PRD en 2024.

Semanas antes, Bravo Martínez denunció una agresión en carretera; sin embargo, no trascendió que contara con medidas de protección.

El 22 de mayo, un comando interceptó el vehículo en el que viajaba el alcalde de San Miguel Amatitlán. Los agresores lo obligaron a descender de la unidad junto con su equipo de trabajo y posteriormente los golpearon.

La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional afirmó que Joel Bravo temía por su vida y solicitó protección al Gobierno de Oaxaca, pero la petición no recibió respuesta favorable.

“Joel Bravo Martínez había manifestado de manera directa que temía por su vida. Durante una mesa regional de seguridad el 11 de mayo, solicitó protección (...). Esos escoltas nunca llegaron”, señala una carta en la que el partido lamentó la muerte del funcionario.

Además, acusó que el asesinato de Joel Bravo “exhibe la irresponsabilidad y la indiferencia de las autoridades estatales frente a una amenaza que había sido denunciada oportunamente”.

El asesinato de funcionarios públicos en México es un delito que persiste en el país. En 2025, la organización Data Cívica documentó al menos 136 asesinatos de funcionarios de gobierno o aspirantes a un cargo de elección judicial en México, dentro de un total de 246 ataques registrados ese año.

Con información de EFE.