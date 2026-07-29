Fracking sí, pero no a cualquier costo

En el transcurso de los siguientes días están por darse a conocer los primeros resultados del Comité Científico y Técnico para analizar el impacto del fracking y su posible uso en México, convocado por la presidenta Claudia Sheinbaum en abril pasado.

El debate al interior de dicho comité ha sido intenso, sin embargo, se han dado pasos acelerados para determinar si conviene o no a México aplicar la controvertida tecnología que ha sido prohibida por gobiernos pasados.

De hecho, la ampliación del comité, así como la necesidad de llevar a cabo más sesiones para discutir los temas han sido los principales motivos del retraso de su veredicto, que inicialmente tuvo que haberse dado a conocer en junio.

Pero a decir de fuentes cercanas al tema, la evolución del fracking ha sido positiva en materia de cuidado al medio ambiente, con el uso más eficiente de agua y arenas, a través de mejoramiento de diversas técnicas. Es decir, desde un punto de vista técnico, está casi superado el tabú sobre lo dañino que puede resultar para México.

Sin embargo, comentan que ahora son otros temas los que atañe poner sobre la mesa, como la necesidad de ajustes fiscales profundos que permitan garantizar la viabilidad financiera de los proyectos, así como la imprescindible necesidad de que Pemex, la petrolera nacional, pueda crear una división dedicada especialmente a la aplicación del fracking. Se trataría de una filial que tenga cierta independencia y de tamaño mediano, replicando el exitoso modelo de las perforadoras que han logrado tener éxito en las cuencas de shale gas en el sur de Estados Unidos, debido a su gran flexibilidad operativa al ser compañías de menor tamaño.

Adicionalmente, el manejo de los residuos es uno de los grandes pendientes a tratar, así como la necesidad de darle mayores, y muy específicas atribuciones, a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (la ASEA), misma que hoy en día no tendría la capacidad de supervisar los trabajos de una industria como la del fracking.

Sin embargo, los días, semanas y meses pasan, y constante es la misma: es urgente que se desarrolle en México una política energética orientada a incrementar la explotación de gas natural de manera eficiente y rentable, pues no es un secreto que México es deficitario en más de 70 por ciento del gas natural que se consume, siendo Estados Unidos el principal proveedor.

INVESTIGA FGR A PIRATAS FC

La serie de irregularidades en torno al equipo de fútbol de la Liga de Expansión MX, los Piratas FC, ya le comenzaron a cobrar factura al dueño del grupo deportivo: Juan Carlos Vives Gómez, quien tramitó un juicio de amparo para enviar una orden de aprehensión en su contra.

La solicitud del amparo fue presentada el pasado 24 de julio, de acuerdo con el expediente 793/2026 ubicado en el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, y por el cual Vives enfrenta un proceso judicial con la finalidad de evadir la prisión.

El dueño de los Piratas FC enfrenta una investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) por recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero.

Adicionalmente, enfrenta posibles multas por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), quien no le ha otorgado al equipo el registro del logotipo, lo que por cierto, derivó en que Piratas FC debutara el pasado sábado ante la Jaiba Brava de Tampico Madero usando los uniformes de entrenamiento en la Liga de Expansión MX, situación que pasó omisa ante la Federación Mexicana de Fútbol (Femexfut), que lleva Mikel Arriola.

De manera paralela, las autoridades judiciales han ordenado al secretario general de la Femexfut, Íñigo Riestra, a proporcionar toda la información concerniente a las supuestas irregularidades de Piratas FC, a lo cual también han sido omisos, despertando sospechas de complicidad.

Esta situación también ha alcanzado a la empresa fabricante de uniformes KEUKA, de Mauricio Bulman, quien de manera paralela es también es investigada por un Ministerio público del Estado de México por el presunto uso fraudulento del logo de Piratas FC. Una pena.