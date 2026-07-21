Investigan el contrato interminable de Pemex

Pues a pesar de las trabas impuestas por aquellos que protegen el contrato interminable de Pemex, del cual ya le contaba en entregas pasadas, las autoridades avanzan en las investigaciones correspondientes.

Como recordará, trascendió en días pasados las alertas que ya encendió el contrato 641009826 a cargo de la Gerencia de Mantenimiento a Intervenciones (GMI) a Pozos del Activo Bellota-Jujo, que Pemex administra en Tabasco, mismo que le conté data de 2019, que tuvo que terminar en 2021, pero que de forma inexplicable fue extendido hasta junio de este año (casi 5 años adicionales) sigue vigente y sin cumplir con los requerimientos técnicos de la petrolera nacional.

Pues bien, hoy le revelamos que dos oficios de la Fiscalía de Justicia del Estado de México girados hacia Saúl Rojas Ramírez, Subdirector Jurídico y de Contratos de Pemex; y a María de la Luz Mijangos Borja, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la FGR, buscan llegar más allá en la investigación en contra del proveedor OPP Servicios Petroleros, a quien se le alargó sin justificación alguna el contrato para ejecutar servicios fuera del objeto del mismo.

De acuerdo con los documentos, en poder de este espacio, la Fiscalía del EDOMEX solicita conocer antecedentes y registros de OPP Servicios Petroleros, derivado de la “Carpeta de Investigación por Hechos con Apariencia de Delito de Fraude”, además de los funcionarios de Pemex Antonio Otero Yañez, residente del contrato; Alfredo Rayón Casiano, coordinador de la GMI; así como al socio de la empresa en cuestión, Humberto Mar Martínez.

(Especial)

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Pero eso no es todo, la autoridad en materia de justicia solicita también tanto a Pemex como a la Fiscalía que entreguen la información correspondiente a Román Manuel Vastos Quiróz, así como de Jaime Garza Rodríguez, ambos cabezas de la contratista Chemiservis, asociada al contrato.

Sin embargo, a pesar de lo positivo de la noticia, es decir, del avance de las investigaciones de un contrato que creció de 120 a más de 3 mil millones de pesos, de los cuales mil millones fueron pagados en tan solo 8 meses mientras centenares de proveedores agonizan por la crisis de impago, preocupa que en uno de los yacimientos más importantes del país siga operando con contratos caducos e irregulares. Y luego nos preguntamos por qué pasan las tragedias en Pemex.

Lo que sí está claro es que en la nueva administración a cargo de Juan Carlos Carpio, director general de Pemex, no está permitiendo que continúen todas esas malas prácticas de antaño para nadie…