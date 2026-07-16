Las redes de huachicol no trabajan solas

En días pasados se reveló una red de tráfico de petróleo crudo y derivados de alto valor comercial, a costa de Petróleos Mexicanos (Pemex), misma que estaría liderada por el empresario potosino Gerardo Sánchez Zumaya, de acuerdo con una extensa investigación publicada por Reporte Índigo.

Ahí, se detalla cómo la red del también aspirante a la gubernatura de San Luis Potosí por el PT, rechazado por Morena, se apoya con empresas constituidas en Texas para vender en Estados Unidos el hidrocarburo que se sustrae ilegalmente de Pemex, todo esto a través del conglomerado Grupo GESA.

La investigación reveló cientos de comprobantes fiscales por cantidades millonarias relacionadas con la venta y maquila de productos químicos especializados, emitidos por empresas sin instalaciones industriales, patrimonio, o capacidad económica.

Sin embargo, es impensable que una red de estas magnitudes, que se estima generó ingresos ilegales por más de mil 100 millones de dólares entre 2019 y 2024, ocurra frente a las narices de los altos mandos de Pemex, incluido Miguel Ángel Cid, actual director de la filial Pemex Exploración y Producción (PEP), encargada del manejo de todo el petróleo que produce Pemex.

Y es que adicionalmente, el documento analizado por Reporte Índigo da cuenta que “la organización habría logrado ingresar a instalaciones estratégicas de Pemex —entre ellas la Terminal Marítima de Dos Bocas, la refinería de Salina Cruz, el Complejo Cantarell, la refinería Lázaro Cárdenas y el Complejo Petroquímico Independencia— para extraer derivados del petróleo como nafta, crudo y productos petroquímicos especializados”.

Fuentes cercanas afirman que la noticia encendió las alertas en la oficina de Juan Carlos Carpio Fragoso, director general de la petrolera nacional, quien giró instrucciones para llegar al fondo de este contubernio entre el empresarios huachicoleros y funcionarios de la torre de Marina Nacional.

Gracias al trabajo de inteligencia de Pemex, junto con la FGR y otras autoridades, cada vez es más común que se revelen este tipo de estructuras ilegales. Valdría la pena echarle ojo a empresas como PIMEX, que lleva Juan Carlos Guerrero, aquel célebre padre de los XV Años del Siglo, que sigue trabajando en Batería Agave sin contrato ni monto, todo esto bajo la anuencia del propio Miguel Ángel Cid, así como del subdirector de la Región Sur, José Luis Almazo; así como del administrador del Activo Integral Macuspana Muspac, Modesto Mercado.