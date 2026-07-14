Enciende alertas contrato interminable de Pemex

Sin duda es preocupante, por decir lo menos, lo que está ocurriendo en el Activo Bellota- Jujo en Tabasco. Uno de los principales campos productores de gas en campos terrestres de Pemex, que ante la intransigencia de los ingenieros a cargo, están poniendo en riesgo tanto la operatividad del proyecto, como incluso, la seguridad de los trabajadores

Y es que trascendió que el contrato 641009826 a cargo de la Gerencia de Mantenimiento a Intervenciones a Pozos de Bellota-Jujo, que data de 2019, tuvo que terminar en 2021, pero que de forma mística fue extendido hasta junio de este año, sigue vigente y sin cumplir con los requerimientos técnicos de la petrolera nacional.

Recordemos que tanto Chemiservis como OPP Servicios Petroleros, las empresas operadoras de dicho contrato, están siendo sujetas a investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en las carpetas CI-FIDDS/E/UI-3 C/D/01137/09-2024 y FED/FEMCC/FEDHCAE-CDMX/0000415/2024, situación que ha derivado en revisiones internas, auditorías y análisis especializados por parte de las áreas de control, jurídica y abastecimiento de Pemex.

Estas empresas han venido operando a través de convenios de ampliación donde un monto original de 120 millones de pesos fue ampliado a más de 3 mil millones de pesos hasta junio de 2026, devengando además mil millones de pesos en ocho meses de forma directa. En este contexto, resulta pertinente reflexionar sobre los retos para fortalecer la planeación estratégica de las contrataciones y asegurar que las ampliaciones contractuales respondan a necesidades plenamente justificadas.

Pero no es todo. De acuerdo con una denuncia interna de Pemex en poder de este espacio, y que ya rebosa en el escritorio del director general Juan Carlos Carpio, se acusa directamente a Alfredo Rayón Casiano, coordinador de la GMI; al Residente del Contrato, Antonio Otero Yáñez; así como al Supervisor del Contrato, Carlos Alberto García Jiménes, de continuar promoviendo y gestionando la ejecución de trabajos con el contratista OPP Servicios Petroleros, aun cuando el contrato 641009826 ha llegado al término de su vigencia el pasado mes de junio, lo que genera incertidumbre entre el personal operativo y administrativo, toda vez que podría contravenir los procedimientos, lineamientos y disposiciones aplicables, más aún considerando que al día de hoy se llevan trabajando así lo que va de este mes, y se continúa operando instalados en cabezales y en pozos.

En el documento, los propios trabajadores afirman que existen alternativas viables a través de otras compañías con capacidad técnica y operativa para atender las necesidades del servicio. “Se han recibido propuestas de compañías como Halliburton, empresa de renombre y con capacidad y experiencia comprobada, o de Baritos Oil & Gas Services, que cuenta con contrato vigente referente a servicios integrales e integrados”, señalan. Sin embargo, se percibe una “insistencia injustificada” para descartar dichas opciones y continuar favoreciendo al contratista cuyo contrato ya concluyó.

Afirman que “la continuidad de servicios bajo estas condiciones no solo compromete la percepción de imparcialidad y transparencia que debe prevalecer en la toma de decisiones, sino que también podría exponer a Petróleos Mexicanos y a nosotros como servidores públicos”. ¿Qué hace falta para que se ponga orden? pregunta seria y sin veneno...