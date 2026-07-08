Lo que queda de Cantarell

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum está decidido a exprimir lo último de petróleo que le queda al yacimiento Cantarell, aquel que llegó a ser uno de los más grandes del mundo, y que por malos manejos de administraciones anteriores, hoy agoniza.

Y es que la alianza que Pemex, que dirige Juan Carlos Carpio Fragoso, firmó con Petrobras en semanas pasadas, está por dar su primer paso, pues la petrolera mexicana aprovechará la experiencia que su homóloga brasileña tiene en aguas profundas, para explorar más oportunidades en el Activo Integral Cantarell.

Hace poco más de 20 años Cantarell llegó a producir 2.2 millones de barriles diarios de crudo; para ponerlo en comparación, hoy a duras penas Pemex extrae 1.5 millones de barriles cada día. Actualmente, el gran activo que comenzó a producir comercialmente en 1979, dando inicio a una era petrolera cuya abundancia sería administrada en tiempos de López Portillo, hoy aporta tan solo 112 mil barriles diarios.

La misión de Pemex, de la mano de Petrobras, será aplicar técnicas y tecnologías que permitan sacar más crudo de Cantarell, pues la explotación acelerada que tuvo durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes aprovecharon los precios altos del crudo para elevar las exportaciones a Estados Unidos, dejaron sin presión los campos que integran el activo petrolero, evitando que el petróleo salga de forma natural, y dejando así una gran cantidad de recursos remanentes que pueden ser extraídos.

Adicionalmente, Pemex y Petrobras explorarán el territorio marino con la finalidad de encontrar más campos potenciales que puedan ser explotados para sostener la ya endeble plataforma petrolera mexicana.

Es importante el trabajo que está haciendo el Gobierno de México para incrementar la producción en campos maduros y activos viejos como Cantarell, sin embargo, también es importante que se fortalezca de manera integral la exploración petrolera en todo el territorio, con la finalidad de sembrar aquellas oportunidades que podrían sostener a México en materia de hidrocarburos para las siguientes generaciones.

ALISTAN REGULACIÓN PARA PETROLÍFEROS

La Comisión Nacional de Energía (CNE), que lleva Juan Carlos Solís Ávila, se encuentra trabajando a marchas forzadas en el desarrollo de la regulación pendiente en materia de Despacho de Autoconsumo y de Almacenamiento para Usos Propios de Petrolíferos, que atenderá algunas de las inquietudes planteadas por empresas usuarias de dicho esquema.

Cabe recordar que desde la emisión de la Ley del Sector Hidrocarburos y su Reglamento, se estableció la obligación general de que toda empresa que use petrolíferos para autoconsumo, debían contar con un permiso por parte de la CNE.

Sin embargo, no se estableció un proceso transitorio para dar orden a la obligación de contar con estos permisos, lo que desde hace más de un año ha causado que autoridades -incluso locales-, usen esta obligación para extorsionar empresas.

En este contexto, consorcios nacionales y extranjeros han presionado para que se dé certeza jurídica a los regulados.. a sus empresas, que pasan de ser no regulados, a regulados. Hablamos no sólo de empresas de autotransporte interurbano (Metro o Metrobus), empresas agrícolas, ganaderas, pesqueras, forestales, que usan sobre todo diésel, sino también de hoteles, hospitales y quien utilice calderas en sus procesos.

Sin embargo, el camino es largo aún, pues comentan que falta lo conducente en el caso del SAT, que dirige Antonio Martínez Dagnino; y la ASEA, de Andrea González Hernández, quienes también deberán dar certeza a los nuevos regulados.