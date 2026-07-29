SAR cumple 29 años con patrimonio histórico de 8.9 billones; Afore XXI Banorte lidera en ahorro voluntario

A 29 años de la creación del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), Afore XXI Banorte destacó la evolución y solidez del sistema pensionario mexicano, que al cierre del primer semestre de 2026 administra 70.4 millones de Cuentas Individuales y un patrimonio histórico de 8.9 billones de pesos, equivalente a casi una cuarta parte del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), el SAR registra además un rendimiento nominal histórico promedio de 10.7%, equivalente a cerca de 5% real anualizado. Estos resultados implican que el 56% del ahorro actual de las y los trabajadores (56 de cada 100 pesos) es producto exclusivo de los rendimientos ofrecidos por el sistema.

En materia de pensiones, la CONSAR informó que los primeros 116 mil pensionados bajo la Ley de 1997 ya registran tasas de reemplazo superiores al 71%. Esto es resultado de las reformas legales al SAR de 2020 y 2024.

Del total de 8.9 billones de pesos gestionados por las Afores (25% del PIB), Afore XXI Banorte administra el 19%, equivalente al 5% del PIB. Además, lidera el sector de Ahorro Voluntario y Solidario con una participación del 28% de la industria (con más de 99 mil millones de pesos). Asimismo, la Administradora mantiene una posición de liderazgo por la rentabilidad de sus fondos, la calidad de su operación y la gestión de inversiones, recientemente calificada como “Excelente” por la firma internacional Fitch Ratings.

“Como líderes del sistema, hemos impulsado la evolución del SAR mediante una gestión disciplinada, la innovación digital y una estrategia de inversión responsable. El reconocimiento otorgado recientemente por World Finance como el Mejor Fondo de Pensiones de México reafirma nuestro compromiso de ofrecer a las y los trabajadores las mejores condiciones para construir su patrimonio y alcanzar un mejor retiro”, señaló David Razú Aznar, Director General de Afore XXI Banorte.

En un sistema que hoy administra recursos equivalentes a una cuarta parte del PIB nacional, Afore XXI Banorte reafirma su compromiso de seguir generando valor para las y los trabajadores mexicanos mediante una gestión eficiente, inversiones responsables e innovación permanente, contribuyendo así al fortalecimiento del Sistema de Ahorro para el Retiro y al desarrollo económico del país.