Afore XXI Banorte invita a convertir el reparto de utilidades en ahorro para el retiro

Como una alternativa para fortalecer el patrimonio de las y los trabajadores mexicanos y contribuir a la construcción de un mejor retiro, Afore XXI Banorte exhortó a sus cuentahabientes a destinar una parte de su reparto de utilidades al Ahorro Voluntario.

“El reparto de utilidades representa una oportunidad para tomar decisiones financieras que generen beneficios en el largo plazo. Destinar una parte de este ingreso al Ahorro Voluntario permite fortalecer el patrimonio para el retiro y, además, acceder a beneficios fiscales”, indicó David Razú Aznar, Director General de Afore XXI Banorte.

Es importante señalar que de acuerdo con cifras de la CONSAR, al cierre de marzo de 2026 los recursos de Ahorro Voluntario y Solidario en el Sistema de Ahorro para el Retiro alcanzaron 328,990 millones de pesos, reflejo de la creciente relevancia de este mecanismo como complemento del ahorro pensionario. En este rubro, Afore XXI Banorte administra más de 92 mil millones de pesos, posicionándose como líder en la administración de Ahorro Voluntario.

Cabe destacar que el Ahorro Voluntario se puede iniciar con aportaciones desde 50 pesos, con libertad para definir montos y periodicidad. Las aportaciones pueden efectuarse de manera sencilla a través de canales físicos y digitales, incluida la aplicación AforeMóvil XXIB.

Asimismo, Afore XXI Banorte pone a disposición de sus cuentahabientes herramientas como GanAhorro, programa que permite generar ahorro automático al realizar compras en comercios afiliados. Mediante este esquema, las y los usuarios reciben un porcentaje de sus compras directamente en su Cuenta Individual, sin trámites adicionales. Además de fortalecer el ahorro para el retiro, las aportaciones voluntarias pueden integrarse a una estrategia de planeación financiera, ya que son deducibles de impuestos conforme a la legislación vigente.

Para conocer a detalle toda la información relacionada con las aportaciones voluntarias, así como la ubicación de los puntos físicos y redes comerciales para realizar Ahorro Voluntario, la Administradora pone a disposición una línea directa de atención vía WhatsApp, escribiendo al 55 2000 1994, donde podrán recibir asesoramiento personalizado.

Con estas acciones, Afore XXI Banorte refrenda su compromiso con el bienestar financiero de las y los trabajadores mexicanos, e invita a aprovechar el reparto de utilidades como una oportunidad para fortalecer el ahorro de largo plazo y construir un retiro con mayor estabilidad y tranquilidad financiera.