Afore XXI Banorte ‘se saca un 10′: Es líder en atención a usuarios, destaca la Condusef

Afore XXI Banorte obtuvo la calificación máxima de 10 puntos en el Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (IDATU) correspondiente al cuarto trimestre de 2025, posicionándose como la Administradora mejor evaluada del sector en materia de servicio y gestión de reclamaciones, de acuerdo con la evaluación realizada por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

El IDATU es un indicador que mide la calidad de la atención que brindan las instituciones financieras a sus clientes, considerando factores como tiempo de respuesta, gestión de quejas, procesos de conciliación y acciones correctivas implementadas para mejorar la experiencia de las personas usuarias.

De acuerdo con el reporte más reciente, Afore XXI Banorte fue la única Administradora en alcanzar la calificación perfecta, superando el promedio del sector y consolidándose como referente en calidad de servicio dentro del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

Al respecto, el Presidente de la CONDUSEF, Oscar Rosado Jímenez, señaló: “El resultado de Afore XXI Banorte en el IDATU demuestra que sí es posible brindar una atención eficiente, con respuestas oportunas y soluciones reales para las y los trabajadores de México. Este logro refleja el compromiso que las instituciones del Sistema de Ahorro para el Retiro deben mantener con sus usuarios. Desde la Condusef seguiremos impulsando que toda la industria fortalezca la atención, la transparencia y la protección al usuario, porque estos son elementos clave para generar confianza en el sistema financiero y en el ahorro para el retiro”.

El Director General de Afore XXI Banorte, David Razú Aznar indicó: “La obtención de esta calificación es el reflejo del compromiso diario que tenemos con cada trabajadora y trabajador de México. En Afore XXI Banorte seguiremos elevando nuestros estándares de servicio, innovando en nuestros canales de atención y poniendo siempre a las personas en el centro de cada decisión”.

El reconocimiento también refleja el enfoque de la institución en fortalecer sus canales de atención, impulsar la digitalización de trámites y mantener procesos orientados a brindar soluciones ágiles, claras y eficientes para las y los trabajadores que confían en XXI Banorte.

Es importante señalar que, además de evaluar rendimientos y opciones de inversión, las personas trabajadoras deben considerar indicadores como el IDATU al momento de elegir una Afore, ya que la calidad del servicio resulta determinante cuando se requieren realizar aclaraciones, retiros, actualizaciones de datos o cualquier trámite relacionado con la Cuenta Individual.

Con este resultado, Afore XXI Banorte refuerza su posicionamiento como una de las Administradoras con mayor desempeño en atención al usuario dentro del sistema de pensiones en México, al tiempo que mantiene su compromiso de seguir mejorando la experiencia de servicio para millones de trabajadoras y trabajadores que confían en la institución para administrar su ahorro para el retiro.