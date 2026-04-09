Afore XXI Banorte digitaliza deducción de aportaciones

Con el objetivo de facilitar la deducibilidad fiscal de las aportaciones voluntarias de los ahorradores, Afore XXI Banorte lanzó una solución digital que permitirá a sus clientes actualizar sus datos fiscales y solicitar el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

A través de un comunicado, Afore XXI Banorte resaltó que tiene el interés de facilitar el acceso a este beneficio fiscal para cada trabajador. Tan sólo en 2025, indicó, más de 222 mil personas realizaron aportaciones voluntarias deducibles de impuestos, lo que reflejó una mayor cultura de planeación financiera para el retiro.

“La cantidad actual de clientes que realiza aportaciones deducibles de impuestos refleja una creciente conciencia sobre la importancia del ahorro para el retiro y, al mismo tiempo, de aprovechar los beneficios fiscales que establece la ley”, señaló David Razú Aznar, director general de la Afore.

Con este paso hacia la digitalización de los servicios y el fortalecimiento del ahorro para el retiro convierten a la Afore en la primera participante del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) en brindar este tipo de soluciones completamente en línea.

Este proceso se realiza desde el portal oficial de la Administradora de Fondos para el Retiro en el apartado “Actualiza tus datos fiscales”, en donde los cuentahabientes pueden modificar información clave como el nombre, CURP y RFC registrado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), código postal, correo electrónico y la Constancia de Situación Fiscal.

Una vez enviada la solicitud, detalló, el área fiscal de la Afore revisará la información y realizará el reproceso de timbrado del CFDI correspondiente al ejercicio fiscal 2025. Si el trámite se valida de manera correcta, el comprobante fiscal se envía al correo electrónico del cliente en máximo diez días hábiles.

Finalmente, Afore XXI Banorte recordó que, de acuerdo con información del SAT, contar con comprobantes fiscales correctamente timbrados y con RFC y código postal validados, es indispensable para que las aportaciones voluntarias puedan considerarse deducibles en la declaración anual.