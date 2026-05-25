Wall Street cierra por Día de los Caídos; BMV y BIVA avanzan este lunes

Así cerraron los principales indicadores de Wall Street y la BMV este 25 de mayo.

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que las negociaciones con Irán avanzan, los mercados de renta variable alrededor del mundo registraron variaciones positivas este lunes.

Así, las negociaciones en Wall Street ubican al Dow Jones con ganancias de 0.58 por ciento, en los 50 mil 579.70 enteros, le sigue el S&P 500 con 0.37 por ciento más, en las 7 mil 473.47 unidades, y el Nasdaq gana 0.19 por ciento, hacia los 26 mil 343.97 puntos.

La bolsa de valores de Nueva York permanece cerrada este lunes debido a la celebración del Día de los Caídos.

¿Cómo cotiza la BMV HOY 25 de mayo?

En nuestro país, los dos centros bursátiles presentan aumentos con 0.43 por ciento para el caso del S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que se coloca en las 68 mil 628.62 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) se coloca en los mil 375.42 enteros, gana 0.37 por ciento.

Del lado de Europa las ganancias son de 2.28 por ciento para el IBEX 35 de España, en los 18 mil 395.50 enteros, le sigue el DAX en Alemania con 1.94 por ciento más, en las 25 mil 370.85 unidades, el CAC 40 de Francia suma 1.92 por ciento, con 8 mil 271.79 puntos, y el FTSE 100 de Londres que ronda en las 10 mil 466.26 unidades, avanza 0.22 por ciento.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate (WTI) se coloca en los 91.30 dólares por barril, ya que baja 5.48 por ciento, mientras que el Brent con 5.25 por ciento menos, cotiza en los 98.10 billetes verdes por unidad.

“El ritmo sin precedentes de la reducción de las reservas de petróleo crudo en Estados Unidos subraya la importancia para los mercados mundiales de que los esfuerzos del fin de semana para alcanzar un acuerdo entre Washington y Teherán den sus frutos”, detalló Garfield Reynolds, estratega de Bloomberg.

Con información de EFE.