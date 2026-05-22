Netflix resiste presión y se mantiene líder del streaming en México: Tiene más de 5 millones de usuarios

Aunque Netflix es la plataforma líder en México, se enfrenta a las presiones competitivas de Disney+ y HBO Max

El mercado de plataformas de streaming bajo demanda alcanzó los 15 millones de suscripciones y aunque el entorno es cada vez más competitivo, Netflix mantiene el liderazgo con 39.3 por ciento del mercado, lo que equivale a aproximadamente 5 millones 895 mil suscriptores.

“El mercado de plataformas en México cerró 2025 con un total de 15 millones de suscripciones, cifra que confirma la consolidación de este segmento como componente estructural del consumo audiovisual en el país, pero esto no significa que el líder ha cambiado, Netflix mantiene el liderazgo y se mantiene como el referente dominante, pese al avance de nuevos jugadores”, afirmó Radamés Camargo, gerente de Análisis en la consultora The CIU.

La penetración del streaming es significativa, ya que actualmente se estima que 51.9 por ciento de los internautas tiene acceso a al menos una suscripción, lo que representa cerca de 52 millones de personas.

“Este nivel de adopción coloca al streaming como una alternativa central frente a la televisión de paga, que en el último año tuvo una caída anual equivalente a 9.3 por ciento, la más pronunciada durante los últimos 6 años”, agregó.

Este resultado de la TV de paga, contrasta con la expansión del streaming, que al cierre del año pasado registró un alza anual de 4.9 por ciento, un aumento que no deja de ser relevante dado que demuestra que la industria continúa en expansión.

Netflix enfrenta presiones de competidores

De acuerdo con el analista, el dominio de Netflix enfrenta presiones crecientes, ya que Disney+ ha escalado a 20 por ciento de participación, impulsado por estrategias comerciales agresivas que combinan planes con publicidad, promociones de entrada y el peso de sus franquicias globales.

HBO Max alcanzó 18 por ciento del mercado, apoyado en contenido premium y acuerdos con operadores de telecomunicaciones que amplían su distribución. Este modelo híbrido entre contenido y alianzas comerciales se perfila como uno de los principales diferenciadores en la nueva etapa del sector.

“Lo que estamos viendo con Netflix es una ligera desaceleración marginal en el ritmo de expansión, circunstancia característica de industrias que alcanzan mayores niveles de maduración, adopción y competitividad, como lo vimos durante la pandemia de COVID-19”, agregó el gerente de Análisis en The CIU.

Amazon Prime Video mantiene 8.5 por ciento del mercado, apalancado en su ecosistema de servicios, mientras que ViX Premium y Paramount+ compiten en el negocio con participaciones de 4.9 y 4.4 por ciento, respectivamente.

(El Financiero)

Empieza la guerra del streaming por retener usuarios

El análisis del sector apunta a que la competencia no se definirá únicamente por el crecimiento en suscripciones, sino por la capacidad de retener usuarios y monetizar su base.

De acuerdo con David Santibáñez García, especialista en tecnología, factores como el contenido exclusivo, precios accesibles, empaquetamientos y frecuencia de estrenos son determinantes clave.

“Las plataformas con catálogos robustos, transmisión de eventos en vivo y alta frecuencia de estrenos muestran una mayor capacidad no sólo para sostener, sino para impulsar su participación”, resaltó Santivañez.

En este contexto, se abre la puerta a movimientos estratégicos. Una eventual integración entre HBO Max y Paramount+ podría alcanzar una participación conjunta de 22.4 por ciento, superando a Disney+ y acercándose al líder del mercado, lo que reconfiguraría el tablero competitivo.

Para Netflix, el reto es sostener su liderazgo en un entorno donde la diferenciuación se vuelve más compleja. Su escala sigue siendo una ventaja, pero la presión en precios, formatos y contenido es vez mayor.

“El mercado de streaming en México está entrando en una nueva etapa menos enfocada en crecer a toda costa y más en capturar valor. La corona sigue en manos de Netflix, pero el juego se vuelve más cerrado y estratégico, con competidores que afinan sus modelos para disputar cada punto de participación”, concluyó el experto.