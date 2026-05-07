Monreal propone frenar cobros extra de plataformas de streaming

Con el fin de poner un alto a los llamados dark patterns, el diputado Ricardo Monreal propuso un paquete de reformas legales para “frenar los abusos de las plataformas digitales que cobran un extra para poder quitar los anuncios comerciales en los programas contratados”.

La iniciativa incluye reformas a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y a la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, en materia de Prohibición de Prácticas Engañosas de Diseño Digital y Protección de Usuarios Vulnerables de Servicios Financieros.

Dijo que los dark patterns solo “buscan manipular las decisiones de las y los usuarios”.

¿Qué son los dark patterns?

Los dark patterns o patrones oscuros son interfaces de usuario creadas intencionadamente para engañar, manipular o inducir a los usuarios a llevar a cabo acciones que no desean.

Ricardo Monreal, diputado y coordinador del grupo parlamentario de Morena, en una conferencia de prensa. (Cuartoscuro: Mario Jasso)

Entre estas acciones está el comprar productos extra, suscribirse a servicios o compartir datos personales.

Se trata de prácticas consideradas por especialistas en desarrollo de apps como poco éticas, pues ponen como prioridad los objetivos de consumo antes que una buena experiencia de usuario.

‘Es un abuso’, el cobro de plataformas por quitar publicidad

Explicó que su propuesta responde a la “expansión de los servicios financieros digitales, donde especialistas han advertido la necesidad de establecer marcos regulatorios más estrictos que garanticen la transparencia y eviten abusos”.

“Es una trampa, es un abuso de las plataformas y vamos a plantear que se elimine. Así como hicimos que se pudiera cancelar en cualquier momento, hoy esa es una trampa que no se debe admitir para todos los contribuyentes, usuarios”, indicó.

“A mí me gusta el basquetbol y no puedo ni quiero pagar más por verlo sin interrupción. Antes no se hacía eso, es una trampa ahora de las plataformas que vamos a exigir que se elimine”, adelantó.

El morenista dijo que es una iniciativa que intenta eliminar los cobros, no solo bancarios, sino de cualquier tipo.

”Netflix, Disney, Prime, todas las plataformas están abusando para que en un programa que estés viendo se interrumpa por comerciales que pagan los empresarios o quienes contratan el comercial”, detalló.