Netflix anuncia transmisión de primer concierto tras pausa y documental de BTS: Fechas y detalles

Netflix y BTS se alían para transmitir el concierto de regreso del grupo de k-pop y un documental sobre el proceso artístico detrás de su próximo material 'Arirang' (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Netflix, EFE).

La plataforma Netflix confirmó la transmisión global en vivo del primer concierto de BTS tras casi cuatro años de pausa así como el estreno de un documental. testimonio del proceso creativo de su nuevo álbum Arirang.

BTS: El comeback en vivo: Arirang, fecha, horario y transmisión en Netflix

El concierto BTS: El comeback en vivo: Arirang se transmitirá en vivo por Netflix el 21 de marzo. De acuerdo con la información oficial, la presentación comenzará a las 5:00 horas, tiempo del centro de México, y tendrá lugar en la Plaza Gwanghwamun, uno de los espacios históricos más emblemáticos de Seúl, ubicada frente al Palacio Gyeongbokgung.

La plataforma de streaming confirmó que se trata del primer evento en vivo transmitido globalmente desde Corea del Sur como parte de su expansión en programación en tiempo real, que se suma a eventos previos como funciones deportivas y espectáculos especiales.

El concierto marcará el regreso de BTS a los escenarios tras una pausa de tres años y nueve meses, periodo en el que los siete integrantes —RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook— cumplieron de forma escalonada con el servicio militar obligatorio. Netflix detalló que el evento estará incluido en todos los planes de suscripción.

Durante la presentación, BTS interpretará por primera vez en vivo canciones de su quinto álbum de estudio Arirang, cuyo lanzamiento está programado para el 20 de marzo, un día antes del concierto. El show también antecede a la gira mundial Arirang World Tour, que contempla 82 conciertos en 34 regiones, incluyendo fechas confirmadas en la Ciudad de México en mayo de 2026.

El regreso: así es el documental de BTS que estrena Netflix

Además del concierto, Netflix estrenará el documental El regreso el 27 de marzo, una producción de largometraje que funciona como complemento narrativo del evento en vivo. La película está dirigida por Bao Nguyen y producida por This Machine y HYBE.

La cinta documenta el proceso de creación de Arirang y el reencuentro del grupo tras concluir sus obligaciones militares. De acuerdo con la sinopsis oficial, el documental ofrece acceso sin precedentes a los integrantes mientras regresan a un espacio creativo compartido en Los Ángeles, marcado por el tiempo, los proyectos individuales y los cambios personales.

Netflix describe la producción como un retrato íntimo del grupo frente a preguntas centrales de esta nueva etapa, entre ellas cómo retomar el camino colectivo sin romper con su historia previa. El filme muestra momentos de duda, humor y redescubrimiento durante la gestación del nuevo álbum.

La producción también revisa el impacto cultural de BTS desde su debut en 2013 y la consolidación de ARMY, una de las comunidades de fans más grandes y organizadas de la industria musical global.

BTS: Un muy esperado regreso a la música y los escenarios

El retorno de BTS ocurre en medio de una demanda sin precedentes por sus presentaciones en vivo. En México, la venta de boletos para los conciertos programados en mayo de 2026 dejó fuera a cerca del 94 % de los interesados, según cifras oficiales de Ticketmaster —empresa multada por Profeco—, con más de 2.1 millones de usuarios intentando adquirir entradas frente a una disponibilidad limitada.

La expectativa alcanzó incluso el ámbito diplomático, luego de que autoridades mexicanas solicitaran a Corea del Sur evaluar la posibilidad de ampliar fechas o habilitar alternativas para los fans.