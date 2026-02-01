Eliminado de Exatlón México HOY: ¿A qué hora y dónde ver el programa EN VIVO?

Exatlón México entra en su fase definitiva en la contienda entre Rojos y Azules (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cortesía TV Azteca).

Exatlón México 2025/26 enfrenta una noche decisiva en la novena temporada con un nuevo Duelo de Eliminación femenil, en una semana marcada por la presión extrema de supervivencia, advertencias directas de la máxima autoridad —Antonio Rosique— y movimientos que ya modificaron el equilibrio entre Rojos y Azules.

¿A qué hora y dónde ver Exatlón México HOY en vivo por TV Azteca?

El episodio de Exatlón México hoy se transmite en vivo este domingo a las 8:30 PM, tiempo del centro de México, por Azteca UNO, señal principal de TV Azteca.

La emisión presenta el Duelo de Eliminación, una de las pruebas más determinantes del reality, donde las atletas compiten por su permanencia en la competencia. En la promoción del programa, expresan: “mujeres en riesgo” , pues compiten en un circuito donde cada error resulta definitivo.

Exatlón México: Batalla por la Supervivencia entra en su punto más crítico

El programa más reciente dejó claro que la competencia ya no concede margen de error. Tras colocar a una atleta del Equipo Rojo en la cuerda floja, la escuadra escarlata enfrenta una situación límite dentro de la Batalla por la Supervivencia. Una nueva derrota comprometería seriamente su continuidad colectiva durante la semana.

En contraste, el Equipo Azul regresó a La Villa 360 con euforia y energías renovadas. Esa fortaleza se reflejó en el rendimiento deportivo y en la convivencia interna. Los mensajes directos desde La Barraca Metálica, la celebración tras una jornada favorable y la seguridad mostrada en los circuitos elevaron la tensión general del reality.

Durante la emisión, Antonio Rosique marcó el tono de la semana con una advertencia directa sobre la exigencia del momento.“Todas están en riesgo”, señaló ‘La Máxima Autoridad’ al referirse a la etapa actual de supervivencia.

Semana 18 de Exatlón México: accidentes, regresos y tensión al límite

La semana 18 de la novena temporada confirmó que Exatlón México ya no separa lo físico de lo mental. Uno de los momentos más emotivos llegó con el regreso de Neto tras su accidente, un hecho que impactó a compañeros y rivales y modificó la dinámica interna del grupo.

Mientras tanto, la tensión creció en el Equipo Rojo, obligado a competir bajo presión constante. Esa exigencia contrastó con una celebración colosal que permitió a los atletas disfrutar una jornada distinta fuera de los circuitos, incluyendo carreras de go karts.

En uno de los episodios clave, el Equipo Azul celebró una jugada que envió a dos atletas Rojas a la cuerda floja, una ventaja que reforzó su posición estratégica. Tras el resultado, el propio equipo reconoció la necesidad de recuperar anímicamente a Paulette para sostener el impulso colectivo rumbo a la batalla más demandante del reality.

Salida de José Ochoa de Exatlón México: así fue la despedida de la semana pasada

La semana anterior dejó uno de los momentos más emotivos de la temporada con la salida de José Ochoa. Durante su despedida, Antonio Rosique destacó su actitud y compromiso dentro de una competencia de alto nivel.“No todos los finales se planean”, expresó al reconocer la humildad y entrega del atleta.

José describió su paso por Exatlón México como una experiencia tan exigente como única. Además, dejó una frase que encendió a la afición al momento de despedirse:“Tuvo que ser un Azul”, afirmó, al asegurar que el Equipo Rojo nunca logró eliminarlo.

Exatlón México 10: Jerry Lizárraga, primer atleta confirmado tras ganar el Draft Varonil

La historia del reality ya comenzó a escribir su siguiente capítulo. Jerry Lizárraga se convirtió en el primer atleta confirmado para la décima temporada de Exatlón México tras ganar el Draft Varonil.

El anuncio lo realizó Antonio Rosique, con una reacción inmediata en el joven competidor, quien describió ese momento como:“Lo mejor que me

ha pasado en la vida hasta ahora”.

Jerry reconoció que su camino en el Draft estuvo marcado por nerviosismo y emociones encontradas, pero atribuyó su triunfo a la tranquilidad y confianza mostradas en cada prueba. Frente a cámara, aseguró sentirse al nivel de cualquier equipo y dedicó el logro a su familia, alumnos, abuelita y mamá, dejando un mensaje directo:“Los sueños sí se cumplen”.