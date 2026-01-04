Eliminado de ‘Exatlón México 2026’ HOY EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver el Duelo por la supervivencia?

En la semana 14 de 'Exatlón México' se reanudan las eliminaciones por la vía del duelo. (Foto: Cortesía TV Azteca)

Durante la semana 13 desde el estreno de Exatlón México, se canceló el Duelo por la supervivencia, pero la sensación de ‘calma’ dentro del reality show se terminó, pues se reanudan las competencias por mantenerse dentro del programa de TV.

El programa para conocer al eliminado de Exatlón México regresó a su horario habitual tras el final de La Granja VIP.

Aunque el expulsado no es la única baja, pues un atleta se despidió por una lesión y Mati Álvarez, leyenda de los rojos, está en espera del informe médico tras una caída para saber si continúa o no dentro de los circuitos.

Antonio Rosique volvió como conductor a la nueva temporada de 'Exatlón México'. (Foto: Cortesía TV Azteca)

Nuevo horario de ‘Exatlón México: ¿A qué hora ver al eliminado HOY?

Exatlón México cambia de horario una vez más tras las 10 semanas que duró La Granja VIP y ahora comienza a las 8:00 p.m. del tiempo del centro de México.

Pero la modificación únicamente es para los duelos de eliminación, es decir, los domingos, entre semana (de lunes a viernes) se mantiene a las 7:00 p.m. del tiempo del centro de México.

¿Dónde ver ‘Exatlón México’?

La actual temporada de Exatlón México comenzó con una selección de participantes mediante el Draft: El ascenso y para seguir las competencias entre el Equipo Azul y el Equipo Rojo tienes las siguientes opciones:

Canal Azteca UNO (TV abierta)

TV Azteca APP

Página web de TV Azteca (requiere de un previo registro)

Amazon Prime Video (en la pestaña ‘TV en directo’, se necesita una suscripción con costo)

Publicaciones en rede sociales (desfasadas por algunos minutos)

Actualizaciones con lo más destacado en El Financiero Entretenimiento

¿Por qué se fue Josué, de los rojos, de ‘Exatlón México’?

Josué Menéndez fue uno de los refuerzos del Equipó Rojo durante la novena temporada de Exatlón México, que llegó para suplir la baja de Aristeo Cazares, quien se despidió por una lesión en la rodilla.

Pero la suerte tampoco le sonrió a Menéndez, pues el pasado 31 de diciembre abandonó la competencia por problemas de salud.

El experto en lanzamiento de jabalina y deportista de alto rendimiento en atletismo reveló que sufre de una hernia en el abdomen y aunque no es un tema de gravedad, él se “estaba esforzando de más” y por recomendación médica tuvo que salir del reality show.

¿Quién es Melisa Ramos, nuevo refuerzo de ‘Exatlón México’?

Ante la salida de Josué, Antonio Rosique anunció la llegada de Melisa Ramos como nuevo refuerzo del Equipo Rojo.

Ella es una futbolista profesional de la Liga MX Femenil que nació en Guadalajara, Jalisco y participó en la tercera temporada de Exatlón, donde alcanzó la semana final de la competencia.

“Estoy muy agradecida y emocionada de estar aquí, entro como leyenda y eso también es una mayor responsabilidad, llego para dejar lo mejor de mí para mi equipo y pelear contra los rivales hasta el final”, declaró la apodada ‘Tiger’ a su llegada.

¿Quiénes son los eliminados de ‘Exatlón México’ hasta el momento?

En Exatlón México 2025-2026 no solo hubo eliminados por derrotas en los Duelos por la supervivencia, también por lesiones.

La lista completa de participantes expulsados es la siguiente hasta la semana 14 del reality show:

Karen Núñez - Equipo Azul

Alex Sotelo - Equipo Azul

Aristeo Casares - Equipo Rojo

Andrea Álvarez - Equipo Azul

Antonio Flores- Equipo Azul

Aristeo Cázares - Equipo Rojo (lesión)

Paola Peña - Equipo Azul (lesión)

Michell Tanori - Equipo Azul

Luis Avilés - Equipo Rojo

Vanessa López - Equipo Azul

Mau Wow - Equipo Rojo

Edna Carrillo - Equipo Rojo

Heber Gallegos -Equipo Rojo

Thaily Suárez - Equipo Rojo

Josué Menéndez - Equipo Rojo

¿Cómo quedan los equipos Rojo y Azul hasta el momento en ‘Exatlón México’?

Los equipos Rojo y Azul de Exatlón México sufrieron múltiples modificaciones con la llegada de nuevos refuerzos y se mantienen así previo a la eliminación de la semana 14:

Equipo Rojo

Benjamín Saracho

César Villaluz

Ella Bucio

Kari Rojas

Humberto Noriega (leyenda)

Jair Cervantes (leyenda)

Mario ‘El Mono’ Osuna (leyenda)

Mati Álvarez (leyenda)

Melisa Ramos (leyenda)

Paulette Gallardo (leyenda)

Equipo Azul