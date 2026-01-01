¿Qué sigue después del final de ‘Stranger Things’? No hay temporada 6, pero sí spin-offs

Estos son los spinoffs confirmados dentro del universo de 'Stranger Things'. (Foto: Netflix/Press)

¿Eso es todo, amigos? No, el final de Stranger Things no marca el cierre completo de las historias ambientadas en Hawkins, pues los hermanos Duffer preparan spin-offs.

La historia de Once y la lucha contra Vecna terminó tras el estreno de The Rightside Up, episodio 8 de la temporada 5 de Stranger Things.

Pero en un futuro llega el momento de explorar un poco más del ‘Upside Down’ (y del Abismo, quizá) con nuevas tramas ambientadas en el mismo universo.

El octavo episodio de la temporada 5 marcó el final de 'Stranger Things'. (Foto: Netflix/press)

¿Cuáles son los spinoffs de ‘Stranger Things’?

El final de Stranger Things dejó tramas a la interpretación de los seguidores de la serie de Netflix, quienes expresaron sus opiniones (divididas) acerca de la decisión de los hermanos Duffer en el cierre de una historia que comenzó hace una década.

Aunque no es la última vez que veremos a los personajes de la producción televisiva, pues se preparan al menos dos spin-offs.

‘Stranger Things: Tales from 85′

Dustin, Mike, Lucas, Will y Once regresan para protagonizar una nueva historia, pero esta vez en un formato animado.

Nuevamente, los personajes de Stranger Things deben enfrentarse a un misterio con “tintes paranormales” para mantener a salvo a los habitantes de Hawinks.

El spin-off se sitúa entre los acontecimientos de la segunda y la tercera temporada, pero no está a cargo de los hermanos Duffer.

Además, de acuerdo con The Hollywood Reporter, los actores que prestan las voces para las animaciones no son los mismos que protagonizaron la serie de Netflix.

Netflix informó que la serie animada llega en “algún momento” del 2026, pero aún no se tiene una fecha fija para su lanzamiento en la plataforma de streaming.

“Se ve absolutamente hermosa, es un trabajo fantástico porque se siente completamente como Stranger Things y te lleva de vuelta a 2018, cuando salió la segunda temporada”, dijo Matt Duffer, creador de la producción original.

‘Stranger Things: Tales from 85’ es un spin-off de la serie original. (Foto: Cortesía Netflix Press)

¿Qué sabemos del segundo spin-pff de ‘Stranger Things’?

Los hermanos Duffer confirmaron un segundo spin-off ambientado en el universo de Stranger Things y dentro de los detalles que revelaron fueron que no se sitúa en la década de los 80 y presenta nuevos personajes con el objetivo de “no complicar la mitología de la trama’.

“Lo que hagamos después no estará ambientado en los 80. Creo que hemos terminado con esa década (...) Niños en bicicletas. Probablemente, ya no más", declararon en una entrevista para Deadline.

Aunque el objetivo de la nueva producción es implementarle el ADN de la serie original, no buscan poner el nombre de Stranger Things solo por ponerlo: “No queremos hacer algo solo por terminarlo y ya, se debe sentirse especial, auténtico y de calidad”.

‘One way or another’ - spinoff de ‘Stranger Things’

No todos los spin-offs de las tramas ambientadas en Hawkins tienen un formato audiovisual y ese es el caso de la historia One Way or another, que llega en formaron de libro.

En el texto se narran las aventuras de Nancy Wheeler y Robin Buckley, quienes deben resolver un misterio en un periodo entre el final de la temporada 4 y el principio de la temporada 5 de Stranger Things.

La novela ya está disponible en inglés en librerías de Estados Unidos, informó The Hollywood Reporter.