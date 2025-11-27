Ahí viene ‘Stranger Things’ 5… ah, se cayó: Netflix suspende servicio tras alta demanda en servidores

Netflix suspendió su servicio unos minutos tras el estreno de 'Stranger Things' 5 por una caída.

El estreno de la quinta y última temporada de Stranger Things llegó acompañado de un fenómeno inesperado: el colapso momentáneo del servicio de Netflix, justo en el minuto en que los primeros episodios se proyectaban a nivel global.

El incidente, registrado este miércoles alrededor de las 19:00 horas (tiempo del centro de México), dejó a miles de usuarios frente a un mensaje de error que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Durante aproximadamente tres minutos, la plataforma de Netflix permaneció inactiva y presentó fallos intermitentes para algunos espectadores. Reportes de usuarios en redes sociales mencionan que la pantalladecía: “Algo salió mal. Lo sentimos, tenemos problemas con tu solicitud”.

Más tarde, un portavoz de Netflix aseguró que “algunos usuarios experimentaron brevemente un problema con la transmisión en dispositivos de televisión, pero el servicio se recuperó por completo en cinco minutos”.

'Stranger Things' estrena su quinta temporada en dos partes antes de que termine 2025. (Foto: Netflix/press/IAGemini)

El comportamiento no es nuevo. Stranger Things, una de las series más vistas de la compañía, ha provocado saturaciones similares en otros momentos, como ocurrió en julio de 2022 con los episodios finales de la cuarta temporada.

La caída coincidió con el lanzamiento global de la primera parte de la temporada final, una entrega que llega más de tres años después del cierre de la cuarta y con varios memes de Stranger Things 5.

¿De qué trata ‘Stranger Things’ 5?

La nueva entrega sigue la línea narrativa del conflicto contra Vecna, con Hawkins convertido en una zona de cuarentena militar y con Eleven escondiéndose de las autoridades mientras intenta proteger a sus amigos y enfrentar la amenaza del Mundo del Revés.

La expectación acumulada también respondió al tráiler de Stranger Things estrenado días antes, donde la serie adoptó un tono más oscuro y bélico. En él se muestra la guerra abierta entre humanos y criaturas del Upside Down, el regreso de Vecna con una fijación particular en Will Byers y las primeras pistas sobre la misión final del grupo protagonista: “Encontraremos a Vecna y acabaremos con esto para siempre”, promete Mike Wheeler.

Una temporada dividida en tres partes

Netflix dispuso una estrategia escalonada para distribuir los episodios finales:

Primera parte (Capítulos 1-4): 26 de noviembre de 2025

Segunda parte (Capítulos 5-7): 25 de diciembre de 2025

Final (Capítulo 8): 31 de diciembre de 2025, con un episodio de dos horas titulado The Rightside Up, que además tendrá estreno simultáneo en cines de EU.

La compañía confirmó que es la primera vez que un episodio de una serie original de Netflix se proyecta en salas comerciales.

Temporada 5 de ‘Stranger Things’: ¿Qué esperar de los nuevos episodios?

Los títulos de los capítulos —desde El rastreo hasta El lado correcto hacia arriba— adelantan una temporada centrada en cierres, enfrentamientos y el desenlace de una historia que cumple casi una década en pantalla.

De acuerdo con los hermanos Matt y Ross Duffer, la última temporada busca recuperar el misterio que caracterizó al Mundo del Revés desde su concepción. “Queremos que sea incognoscible, queremos que sea misterioso”, explicaron en declaraciones a TUDUM.

Su enfoque apunta a un final que combine acción, horror y nostalgia, elementos que definieron a la franquicia desde su estreno en 2016. El reparto principal regresa casi en su totalidad:

Millie Bobby Brown (Eleven)

Finn Wolfhard (Mike)

Caleb McLaughlin (Lucas)

Gaten Matarazzo (Dustin)

Noah Schnapp (Will)

Sadie Sink (Max)

Maya Hawke (Robin)

Joe Keery (Steve)

David Harbour (Hopper)

Winona Ryder (Joyce).

'Stranger Things' 5 se estrena en tres partes: la primera fue el pasado 26 de noviembre. (Netflix)

En vísperas del estreno, Netflix confirmó que la serie se convirtió en la primera producción del catálogo en colocar cuatro temporadas simultáneamente en el Top 10 global.

El incidente técnico de este miércoles evidencia esa potencia: pocas series en el catálogo tienen la capacidad de derribar el servicio en cuestión de minutos.