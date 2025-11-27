Memes desde el ‘Upside Down’: Los mejores que nos dejó el estreno de ‘Stranger Things 5’

El Volumen 1 de la quinta temporada de ‘Stranger Things’ se estrenó durante la noche del 26 de noviembre. (Foto: Captura de pantalla/ Cortesía Netflix)

¿Qué pasa después? El Volumen 1 de la quinta temporada de Stranger Things se estrenó durante la noche y los fans más fieles de Once, Will, Lucas, Dustin y Max ya acabaron de ver esta primera tanda de episodios.

La quinta entrega de los hermanos Duffer será lo último que se podrá ver de la serie de Netflix, por lo cual los capítulos se estrenan de manera gradual, comenzando solo con cuatro, que sin duda generaron un gran impacto.

Tanto es así que a unas horas del estreno, las redes sociales ya se llenaron de memes sobre todo lo que mostraron los primeros episodios de Stranger Things 5, así como de spoilers.

Los mejores memes del estreno de ‘Stranger Things 5’

Si todavía no acabas de ver los nuevos capítulos de Stranger Things, te recomendamos que lo hagas antes de seguir leyendo, debido a que algunos memes son sobre lo que se reveló de la serie.

Los memes que dejó el estreno del Volumen 1 de 'Stranger Things'. (Foto: Captura de pantalla)

Los primeros memes que surgieron sobre el programa de televisión protagonizado por Millie Bobby Brown fueron sobre lo impactante que fue el final del episodio número 4, en especial luego de que Will Byers adquiere poderes similares a Once.

Los memes que dejó el estreno del Volumen 1 de 'Stranger Things'. (Foto: Captura de pantalla)

Al ver la evolución de cada uno de los personajes como la nueva actitud que tiene Dustin Henderson tras la muerte de Eddie Munson; los planes que el equipo realiza para vencer a Vecna y el regreso de 008, muchos afirman que valió la pena esperar.

Pues pasaron tres años para poder ver la temporada final de Stranger Things, sin embargo, la producción ha dejado satisfechos a los fans, quienes se mostraron desesperados por saber cómo terminará todo.

Además de lo que sucedió con Will, otro de los momentos que más llamó la atención fue el enfrentamiento que tiene la mamá de Mike Wheeler con un demogorgón, así como la indiferencia que muestra su papá ante todo lo que sucedió.

Los memes que dejó el estreno del Volumen 1 de 'Stranger Things'. (Foto: Captura de pantalla)

Mientras otros más han bromeado sobre las teorías que se tienen para el final de la serie, en especial, luego de que Holly Wheeler cobrara una gran relevancia para la historia, ¿quién será la clave?

Y claro que los memes sobre la apariencia de los protagonistas no faltaron, ya que la serie se estrenó en 2016, cuando eran todavía unos niños, y a nueve años del lanzamiento, los actores ya lucen como jóvenes adultos.

Calendario de ‘Stranger Things’: ¿Cuándo se estrenan los siguientes capítulos?

Con más preguntas que respuestas, finalizó la primera de tres entregas de Stranger Things. Los siguientes episodios se estrenarán durante diciembre, de la siguiente manera:

Jueves 25 de diciembr e: Volumen 2 con los episodios del 5 al 7

e: Volumen 2 con los episodios del 5 al 7 Miércoles 31 de diciembre: Volumen 3 con el episodio 8, que marcará el final.

Cabe señalar que el último capítulo de Stranger Things será bastante largo, considerando que se trata de una serie, ya que tendrá una duración de dos horas, superando a los demás episodios.

'Stranger Things' estrena su quinta temporada en tres partes antes de que termine 2025. (Foto: Netflix/press/IAGemini)

La serie llegará directamente a la plataforma en streaming Netflix. Tanto los capítulos del Volumen 2 como del 3, estarán disponibles partir de las 7:00 de la noche (tiempo del centro de México).