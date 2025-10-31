¡Bienvenido a tu pesadilla! Calendario de capítulos de ‘Welcome to the Derry’: ¿Dónde ver la serie de It?

Una nueva pesadilla está en tu pantalla ¡y tú también flotarás! La serie It: Bienvenidos a Derry revela el origen de Pennywise y los horrores que marcaron a la ciudad mucho antes de los sucesos vistos en las películas de Andy Muschietti, mente detrás de It (2017) e It: Capítulo Dos (2019).

En la esperada precuela del payaso It, ambientada en 1962, ahora conocemos a Teddy, Phil, Lilly y Ronnie, un grupo de jóvenes que comienza a investigar la desaparición de varios niños en Derry, mientras enfrentan fenómenos sobrenaturales. Paralelamente, el Mayor Leroy Hanlon llega a la Base Aérea local, donde descubre que el miedo se extiende más allá de las calles del pueblo.

'Bienvenidos a Derry' se ambienta en 1962, antes de los sucesos que vimos en las películas de 'It'. (Foto: Cortesía HBO). (Brooke Palmer)

¿Cuándo sale un nuevo capítulo de ‘It: Welcome to the Derry’

La serie tiene ocho episodios que se estrenan cada domingo, con el final de temporada previsto para el 14 de diciembre de 2025. Todos los capítulos están disponibles en el servicio de streaming HBO Max y por el canal HBO.

Para celebrar Halloween, el segundo capítulo se lanzó en streaming el viernes 31 de octubre y se trasmite el 2 de noviembre en el canal HBO a las 8:00 pm.

El resto del calendario queda así:

Episodio 1: domingo 26 de octubre , 7:00 pm (tiempo central de México)

domingo , (tiempo central de México) Episodio 2: viernes 31 de octubre, 2:00 am (streaming) / 2 de noviembre, 8:00 p.m. (canal HBO).

viernes (streaming) / 2 de noviembre, 8:00 p.m. (canal HBO). Episodio 3: domingo 9 de noviembre , 8:00 pm

domingo , Episodio 4: domingo 16 de noviembre , 8:00 pm

domingo , Episodio 5: domingo 23 de noviembre , 8:00 pm

domingo , Episodio 6: domingo 30 de noviembre , 8:00 pm

domingo , Episodio 7: domingo 7 de diciembre , 8:00 pm

domingo , Episodio 8 (Final): domingo 14 de diciembre, 8:00 pm

¿De qué trata ‘It: Welcome to the Derry’?

Creada por Andy y Barbara Muschietti, junto con Jason Fuchs, la serie profundiza en los ciclos de terror que azotan Derry y en la naturaleza cambiante de Eso, quien demora en aparecer con forma de payaso.

De acuerdo con declaraciones a The Hollywood Reporter, los realizadores buscaron mantener el tono cinematográfico de las películas: “Pennywise impone respeto (...) Lo último que queremos es que el público se acostumbre a Pennywise. No queremos que nadie se familiarice con su imagen. Es impredecible. Ataca cuando le da la gana”, explicó Barbara Muschietti.

'Bienvenidos a Derry' explica el origen de Eso. (Foto: Cortesía HBO).

Andy Muschietti destacó que la historia se desarrolla en el contexto de la Guerra Fría y la Crisis de los Misiles en Cuba, lo que añade una dimensión política y social al terror.

Los creadores tuvieron comunicación con Stephen King, autor de It: “Desde el principio, fuimos claros con él. Le dijimos: ‘Tu libro es un misterio. Es un rompecabezas que se deja sin resolver a propósito. Y vamos a crear muchos elementos para desentrañar esos enigmas y también para llenar los huecos del rompecabezas. Al final, esto crea una historia que no está en el libro. Es una historia oculta’”.

Según Variety, It: Welcome to Derry alcanzó 5.7 millones de espectadores en sus primeros tres días, convirtiéndose en el tercer estreno más visto en la historia de HBO Max, solo detrás de House of the Dragon y The Last of Us.

La producción de Warner Bros. Television y HBO se consolida así como uno de los títulos más esperados del año dentro del catálogo de terror del servicio, que también incluye sagas como El Conjuro, Destino Final y Annabelle.

Elenco principal de ‘Welcome to the Derry’

Todo el reparto es nuevo, solo vemos un rostro familiar: Bill Skarsgård, quien de nuevo se mete en el terrorífico papel de Pennywise.

Jovan Adepo como Leroy Hanlon

como James Remar como General Shaw

como Matilda Lawler como Marge

como Clara Stack como Lilly

como Mikkal Karim Fidler como Teddy Uris

como Jack Molloy Legault como Phil

como Chris Chalk como Dick Hallorann

como Amanda Christine como Veronica “Ronnie” Grogan

como Bill Skarsgård como Pennywise

como Joshua Odjick (5 episodios, 2025)

(5 episodios, 2025) Taylour Paige como Charlotte Hanlon

como Miles Ekhardt como Matty Clements

como Chad Rook como Staff Sgt. Masters

como Robert Clarke como Principal Dunleavy

como Stephen Rider como Hank Grogan

como Blake Cameron James como Will Hanlon

como Arian S. Cartaya como Rich

como Matilda Legault como Susie Malkin

'Bienvenidos a Derry' tiene a nuevos protagonistas en la trama. (Foto: Cortesía HBO).

Welcome to the Derry fue desarrollada para televisión por Andy Muschietti, Barbara Muschietti y Jason Fuchs, quienes también fungen como productores ejecutivos, junto a Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Bill Skarsgård, Shelley Meals, Roy Lee y Dan Lin.