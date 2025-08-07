HBO Max ya no permitirá compartir cuentas: ¿Qué pasará con los usuarios que viven fuera del hogar?

La plataforma HBO Max se une a la tendencia de no permitir compartir cuentas entre usuarios fuera del hogar; ¿qué se puede hacer al respecto? (Fotoarte: El Financiero Crédito: Shutterstock).

¡Se acabó el ‘micha y micha’ para pagar la plataforma HBO Max... al menos con personas que viven fuera del hogar! El servicio de streaming pondrá medidas contra este tipo de prácticas en los próximos meses, como ya lo han hecho Netflix o Disney Plus.

De este modo, tomará medidas la plataforma que tiene éxitos como la serie ‘The last of us’, el éxito mundial ‘Game of Thrones’ y su precuela ‘House of the Dragon’ o el multipremiado drama ‘Succession‘, así como casa del nuevo universo de DC iniciado con Superman y otros queridos contenidos. Conoce los detalles a continuación.

¿Cuánto cobrará HBO Max por añadir a otro usuario fuera del hogar?

De acuerdo con el portal especializado en tecnología The Verge, JB Perette, jefe de streaming del conglomerado Warner Bros. Discovery, reveló las nuevas medidas sobre la plataforma HBO Max durante una reciente llamada de resultados.

A partir de septiembre de 2025, los suscriptores verán cambios en la política de uso compartido de cuentas de HBO Max. La plataforma comenzará a exigir un pago adicional de $7.99 dólares (casi 150 pesos MXN) al mes por cada miembro extra que no viva en el mismo domicilio del titular.

Perette explicó que los mensajes a sus usuarios al respecto, que hasta ahora han sido “suaves”, se volverán obligatorios y permanentes. Los usuarios deberán tomar una decisión: pagar por el acceso compartido o perder la conexión externa.

El cambio de política se alinea con la estrategia que Netflix y Disney+ implementaron en meses anteriores. Ambas compañías han logrado frenar el uso indiscriminado de contraseñas, lo que se tradujo en un aumento significativo de suscriptores. HBO Max espera replicar ese éxito.

La plataforma ya utiliza tecnologías para detectar cuándo una cuenta se comparte fuera del hogar. Estos mecanismos incluyen análisis de dirección IP, ID de dispositivos, información de cuenta y actividad del usuario, por lo que se darán cuenta del uso de la cuenta en un sitio diferente al del titular.

Esta la estrategia, como ya se ha visto en otros casos, buscará mejorar las cifras de negocio para el conglomerado de medios. Usualmente, apelan a que sus usuarios fieles comprendan y, de este modo, apoyen a las producciones originales; sin embargo, también podría provocar descontento entre algunos.

¿Cuánto cuesta actualmente HBO Max en México?

Actualmente, estos son los precios que ofrece HBO Max para sus suscripciones en México (precios expresados en pesos MXN):

Además, ten en cuenta que, de acuerdo con la suscripción, te ofrecen más números de descargas offline, audio Dolby Atomas (en la más cara) y la de entrada cuenta con anuncios.

¿Qué dice actualmente la política de HBO Max al respecto?

Por ahora, de acuerdo con los términos de uso de HBO Max, hablan sobre el uso compartido de la cuenta fuera del hogar en el apartado de “suspensión y cancelación” de la cuenta.

“Podemos modificar el acceso o deshabilitar funciones, incluso por razones de seguridad, para limitar el impacto del uso compartido de la cuenta fuera de su hogar o cuando hayamos llegado a la conclusión, a nuestra discreción, de que ha habido un uso indebido de su Cuenta de HBO Max", exponen.

Por otro lado, la página de ayuda dice que “las cuentas de HBO Max están destinadas al titular de la cuenta (la persona que creó la cuenta) y a las personas con las que vive”; de lo contrario, insta a los usuarios a crear su propia cuenta. Asimismo, ya señalan el pago de $7.99 USD en su sección ‘Miembros adicionales en HBO Max’.

¿Cuál fue el impacto del regreso al nombre de HBO Max para la paltaforma?

Tras un breve experimento con la marca “Max”, Warner Bros. Discovery anunció su regreso al nombre HBO Max. Esta decisión trajo resultados positivos: en los meses posteriores al relanzamiento, la plataforma sumó 3.4 millones de nuevos usuarios.

Con esta base sólida, la compañía ahora se enfoca en monetizar el acceso compartido. “Este año vamos a impulsar el uso compartido pagado de manera mucho más agresiva”, sentenció Perette.