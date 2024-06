Juego de series: ¿Qué sigue después de ‘La Casa del Dragón’ y ‘Game of thrones’?

'La Casa del Dragón' es la primera precuela de 'Game of Thrones'. (Foto: (Foto: Instagram / @houseofthedragonhbo/IMDB)

Valar Morgulis... Todos los hombres deben morir, es el significado de una de las frases más populares de Juego de Tronos, una de las producciones de HBO Max basada en los libros de la saga ‘Canción de hielo y fuego’, libros que también cuentan la historia de la serie La Casa del Dragón.

Actualmente, solo se estrenó un episodio de la trama conocida como ‘La danza de dragones’ y ya se anunciaron más proyectos televisivos ambientados en el universo creado por el escritor George R. R. Martin.

¿Qué pasará tras el final de la segunda temporada de ‘La Casa del Dragón’?

La segunda temporada de la historia protagonizada por Rhaenyra Targaryen, el rey Aegon II, Daemon Targaryen, Alicent Hightower y demás miembros de la familia real, no significará el fin de la serie.

La productora HBO anunció el pasado 13 de junio (dos días antes del lanzamiento del primer capítulo de la parte dos) la tercera temporada de La Casa del Dragón, sin revelar mayores detalles acerca de su fecha de lanzamiento, inicio de grabaciones o aspectos de la trama. Además, se confirmaron más proyectos pertenecientes al universo de Westeros.

El caballero de los siete reinos: Una precuela de ‘Juego de Tronos’

Los spin-offs de Juego de Tronos no terminan. George R. R. Martin escribió una novela que ya inició su adaptación a la pantalla chica. Lleva por nombre El caballero de los siete reinos.

En esta precuela de las historias de ‘Los siete reinos’ se centra en las aventuras de Duncan, un caballero, y Egg, su escudero.

En 2016, el autor de los libros ‘Canción de hielo y fuego’ precisó, en una convención en Baltimore, que en la serie original aparecería un descendiente de Duncan ‘el alto’ y los rumores apuntan a que es Brienne de Tharth, interpretada por Gwendoline Christie.

Por ahora no se conoce la fecha de estreno exacta, pero HBO confirmó su lanzamiento para 2025.

‘Ten Thousand Ships’: ¿Una nueva serie de ‘Juego de Tronos’?

En una publicación de George R. R. Martin hecha a principios de junio en su blog, confirmó que una vez más se trabaja en un programa piloto de la serie Ten Thousans ships, que retrata la historia de la princesa Nymeria, perteneciente a la Casa Martell (familia de Oberyn, interpretado por el actor Pedro Pascal), y unificadora del reino de Dorne.

¿Te parece familiar el nombre? Arya Stark (protagonizada por la actriz Maisie Williams) nombra a su lobo huargo en honor a la princesa.

Estos hechos acontecen mil años antes de los eventos vistos en las ocho temporadas de Juego de Tronos.

Por el momento no se tienen más detalles de la nueva producción de HBO, solo el mensaje del escritor de las novelas ambientadas en Westeros.

“Estoy muy emocionado por esta, aún estoy intentando y viendo como resolver que debemos pagar 10 mil barcos, que aparezcan trescientos dragones y algunas tortugas gigantes”, dijo el novelista el pasado 12 de junio.

El proyecto fue cancelado en 2021.

Cancelan historia de Jon Snow

Uno de los proyectos cancelados por HBO iba a ser la primera secuela de Juego de Tronos, la cual se centraría en el personaje Jon Snow, a quien le da vida el actor Kit Harrington.

El protagonista de esta serie compartió, en una entrevista concedida al medio Screen Rant el pasado abril, que no se aprobó porque no “tenían una historia que contar”.

“Está fuera de la mesa porque nosotros no pudimos encontrar la historia correcta para contar, que nos emocionara lo suficiente. Entonces decidimos descartarla, no era su tiempo. Quizás en el futuro regresemos a ella, pero no es su momento”, declaró Harrington en el mismo encuentro con la prensa.

¿Cuántos episodios tendrá la segunda temporada de ‘La Casa del Dragón’?

Por ahora solo queda disfrutar de la segunda temporada de La Casa del Dragón, en tanto se revelen más detalles de todas las precuelas de ‘Canción de hielo y fuego’ que se prepararan.

La historia basada en ‘La danza de dragones’ tendrá 8 episodios y se estrenarán los siguientes días. Cabe precisar que todas las fechas son domingo.

Capítulo 1: 16 de junio de 2024

Capítulo 2: 23 de junio de 2024

Capítulo 3: 30 de junio de 2024

Capítulo 4: 7 de julio de 2024

Capítulo 5: 14 de julio de 2024

Capítulo 6: 21 de julio de 2024

Capítulo 7: 28 de julio de 2024

Capítulo 8: 4 de agosto de 2024